El Consistorio mejora el proyecto de 'Ecociudad' para la Edusi

El Ayuntamiento está trabajando en el proyecto Ecociudad San Roque 2016-2020 que se presentará a la tercera convocatoria de las ayudas Edusi. La concejal de la Agencia Municipal de Desarrollo, Belén Jiménez, mantuvo ayer una reunión con técnicos de distintos departamentos municipales para analizar en qué aspectos se puede mejorar el documento que no consiguió pasar el filtro del Ministerio de Administraciones Públicas en la segunda convocatoria.

La edil explicó que se trata de aprender de los posibles errores cometidos y mejorar en el proyecto para optar con garantías a la tercera convocatoria. "Es verdad que no conseguimos que se nos aprobara el documento y aunque no vamos a detenernos mucho en las razones de este rechazo, todo el equipo de gobierno apoya las declaraciones del alcalde al respecto, entendiendo que no fue una decisión justa en la que pueden haber tenido mucho que ver los colores políticos", indicó.

Aunque esta tercera convocatoria todavía no se ha convocado oficialmente, en una reunión reciente en Cádiz una responsable del Ministerio de Administraciones Públicas anunció su puesta en marcha y una mayor dotación que en la segunda convocatoria. Aún no hay respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento.