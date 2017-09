El Consistorio aprobará un texto refundido para desbloquear el PGOU

Para realizar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es necesario desbloquear el que está vigente. Es lo que ocurre en Los Barrios, cuyo Plan es de 2008 pero imposibilita hacer modificaciones y nuevos proyectos. Para ello, la Delegación municipal de Urbanismo ha redactado el texto refundido que permitirá así culminar el actual Plan.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y el concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, explicaron ayer los detalles del nuevo documento que se quiere llevar al próximo Pleno para su aprobación inicial.

El concejal de Urbanismo indicó que los problemas del Plan se han ido agravando por la aprobación de documentos como el POT del Campo de Gibraltar o el Plan Especial del Palmones. "Aprobar este texto refundido es un paso previo para que en el futuro se puedan hacer inversiones", apuntó.

Añadió que existen suelos que afectan a la zona frontal del río Palmones o Vega del Palmones que están suspendidos y sin desarrollar porque están incluidos en tres grupos de incidencias: características del territorio, la clasificación del suelo y los informes sectoriales, seis en total. Estos terrenos quedan definitivamente fuera el PGOU porque son de difícil solución, por lo que auguró un gran número de alegaciones al respecto.

"Todo esto ha provocado que nuestro municipio no se haya desarrollado como quisiéramos y que haya inversiones que están paralizadas a la espera de un desbloqueo", añadió Alconchel. El edil de Urbanismo agradeció a los técnicos municipales y asesores externos y los técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio su compromiso y trabajo, "gracias a este esfuerzo damos un paso fundamental con este documento para el futuro de Los Barrios".

Romero indicó que el documento se ha consensuado con la Consejería de Ordenación del Territorio. "Hemos tenido propuestas como la construcción de un colegio privado que no pudo hacerse porque no lo permitió la Comisión Provincial de Urbanismo o la calificación de viviendas en el recinto ferial", explicó el alcalde, quien añadió que este no es el PGOU que quiere el equipo de gobierno, "es un remiendo del anterior". El primer edil indicó que los problemas en Los Barrios no se solucionarán hasta que no haya un nuevo PGOU.

En cuanto a los plazos, añadió que tras la aprobación en Pleno se establecerá un periodo de exposición pública, después se aprobará de forma provisional (algo que se estima a final de 2018) y por último, la Comisión Provincial de Urbanismo deberá aprobarlo definitivamente.

"Cualquier documento tiene un trámite administrativo complejo", destacó el alcalde, quien aseguró que el pasado viernes se celebró una junta de portavoces y todos los grupos tienen ya el documento para estudiarlo antes del Pleno de octubre.