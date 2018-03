La reforma del antiguo Consistorio de San Roque, tras Semana Santa

Las obras del proyecto de rehabilitación de la antigua Casa Consistorial de San Roque, que afectan al entorno de la Plaza de Armas, comenzarán después de Semana Santa. Hoy se procederá a la firma del contrato con la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Eiffage-Heliopol, por un importe de unos 2 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto contempla la conversión de la antigua Casa Consistorial en un centro cultural, con algunas salas dedicadas al artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola. Además, se recogen obras adicionales, como la apertura de un pasaje peatonal entre la Plaza de Armas y la calle Prevención, el acondicionamiento del depósito de agua, la obtención de aparcamientos en el patio del Cura Romero y la peatonalización de la mayor parte de la Plaza de la Iglesia. Ya en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de San Roque, aprobado en 2009, y en el Programa de Rehabilitación Concertada de San Roque, de 2010, se recoge la mejora urbana de la zona "Entorno de la Plaza de la Iglesia".

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde delegado de Contratación, Óscar Ledesma, anunciaron ayer la firma del contrato. "En el edificio tenemos previsto que se muestre la exposición permanente del artista sanroqueño don Andrés Vázquez de Sola, Hijo Predilecto de la Ciudad", explicó el regidor, quien criticó la falta de colaboración del Gobierno de España, "que no quiso que la empresa Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, firmara un convenio con el Ayuntamiento para su ejecución alegando que la actuación no era en materia medioambiental". "Eso sí -ironizó Ruiz Boix-, no hubo ningún problema con el Ayuntamiento de Jerez cuando Tragsa actuó en un convento, ni con otros consistorios cuando las obras eran de equipamiento deportivo".

"En cualquier caso -agregó-, lo importante es que vamos a contar con un edificio rehabilitado, y se va a conseguir un ahorro para las arcas municipales".

Según explicó Óscar Ledesma, a la licitación de este contrato se presentaron nueve ofertas, si bien una no fue admitida por la Mesa de Contratación por baja temeraria. Finalmente se resolvió adjudicar la obra a la UTE Eiffage Infraestructuras-Heliopol, SAU, por un importe de 1.669.551,43 euros, cantidad a la que hay que sumar lo correspondiente al IVA. El plazo de ejecución previsto es de doce meses.