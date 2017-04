El Consejo comarcal de la CEC arranca con la reivindicación del tren

Con el lema Menos palabras y más ejecución, en alusión al ferrocarril, se constituyó ayer el Consejo Territorial del Campo de Gibraltar, de la Confederación de Empresarios (CEC) en el Hotel Guadacorte Park. Asistieron 22 representantes de empresas y asociaciones locales y sectoriales.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, indicó que, tras su reelección en el cargo, era un compromiso con los empresarios de la comarca para que tengan peso. Así, destacó que dos personas de la comarca forman parte de la ejecutiva provincial: Manuel Doblado, presidente de la AGI; y la empresaria Laura Bahamonde. "Pretendemos que el resto de la provincia conozca la actividad del Campo de Gibraltar, porque pienso que la provincia está dividida en tres y no tiene sentido", añadió.

Toda la provincia debe apoyar el ferrocarril, si no lo hace nos estamos equivocando"

La primera reunión de este órgano giró sobre los dos temas de preocupación en el Campo de Gibraltar: el ferrocarril y el Brexit, la salida de Gibraltar y el Reino Unido de la UE.

Para Sánchez Rojas, el corredor ferroviario debe ser un tema económico y no político. "Queremos menos palabras y más ejecución. Celebro la noticia de hoy -por ayer- de que se desbloquea el procedimiento administrativo de la obra que ha influido en cierta paralización, pero apostamos por una mayor inversión en los PGE y porque se plasme en la electrificación de vías. Todas las organizaciones estamos por y para el ferrocarril", insistió el presidente de la CEC, quien indicó que no puede olvidar la movilidad social y a los pasajeros que utilizan el tren para sus desplazamientos a Madrid o Granada. Sánchez Rojas señaló que es un tema del Campo de Gibraltar, pero también lo es del resto de la provincia y "si no nos ayudan con este asunto nos estaremos equivocando". "El Campo de Gibraltar necesita al resto de la provincia y a nivel empresarial lo van a tener", reiteró.

El presidente de la CEC entiende que las plataformas o lobby pueden sumar porque "lo que abunda no daña", pero abogó por la negociación porque "el problema es que perdemos tiempo en plataformas y lo que no tenemos es ejecución porque lo que aparece en los presupuestos es decepcionante".

Rojas aclaró que "llevamos un siglo y medio de reproches que no nos sacan de donde estamos. Desde el ámbito empresarial, estamos acostumbrados a negociar y tenemos una única voz y estamos con el ferrocarril". Con respecto al Brexit, apuntó que la CEC ha estado presente en la reunión del grupo transfronterizo y el planteamiento es claro, que afecte lo menos posible a la movilidad de personas y mercancías que cada día cruzan la Verja.

La CEC apuesta por los incentivos fiscales como así piden las patronales para equilibrar la situación entre ambos lados. "Hay que intentar que la comarca se convierta en atractivo con incentivos fiscales para traer inversiones".

El Consejo Territorial del Campo de Gibraltar acordó que se reunirá con carácter bimensual, con acopio de datos y el elementos vertebradores y transversales para afrontar los distintos retos que se plantean.

"Estamos en una aldea global, al provincia es global y en ella existen miles de empresas que tienen que trabajar en unión de sus intereses para que tengan más y mejor peso. No tiene sentido que la liberación del peaje de la autopista sea un tema de Jerez, un parque empresarial como Las Aletas sea sólo de Cádiz o el ferrocarril del Campo de Gibraltar. Vamos a trabajar en la unidad provincial y en la unidad de intereses como organización", concluyó.

Entre las empresas que participan en el Consejo se encuentran las asociaciones de pequeña y media empresa de Algeciras y La Línea, (Apymel y Apymeal), Mercadona, Asaja, Horeca, Aesba, asociaciones de mujeres y la federación de constructores.