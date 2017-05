Conchi Salazar - Jorge Romero, alcalde de Los Barrios

Conchi Salazar, vecina de Los Barrios, se casó con Jorge Romero Gallego, de Alcalá de los Gazules, siendo muy jovencita. El primero de sus cinco hijos, aunque ellos aún no lo sabían, sería años más tarde alcalde del pueblo en que nació. Su pasión por la política se vislumbró desde muy joven. "Teníamos la sede del Partido Andalucista al lado de casa. Siempre habíamos votado PSOE, pero Felipe González nos decepcionó. Así que mi marido empezó a acudir al PA y Jorge se iba con él. A los 14 años ya escribía las notas de prensa del partido. Al cabo de unos años le dijeron que jamás sería alcalde porque no se iban a ir nunca. Y mira ahora", cuenta esta mujer de 63 años, viuda desde hace casi tres. Conchi confiesa haber vivido muy mal tener un hijo alcalde. "Lo pasé fatal. Ha tenido que hacer cosas que nunca pensó, pero me decía que o tomaba esa decisión o hundía al pueblo", explica. Conchi es una madre orgullosa de tener un hijo al que califica de muy trabajador y muy tenaz cuando quiere conseguir algo. Recuerda los años en que quiso ser torero y en especial un día en el que Jorge tuvo que tomar una decisión difícil. "Haz lo que el corazón te diga, hijo", le dijo. Las críticas las lleva mal, pero las acepta si se trata de diferencias ideológicas. Lo que no admite es la falta de respeto: "Yo no leo muchos periódicos ni veo el Facebook para no enterarme de nada de lo que digan contra él. Hay mucha gente maleducada".