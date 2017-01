Colectivos ecologistas reiteran su solicitud de información por lo ocurrido con el cable

Los colectivos Agaden, Cigüeña Negra, Verdemar y Somos Tarifa han emitido un comunicado conjunto en el que critican que el Gobierno de España siga sin conocer, seis meses después, los motivos de la colisión del submarino nuclear británico Ambush en Gibraltar; o que no haya efectuado ninguna gestión para averiguar lo sucedido. Los grupos ecologistas insistieron en solicitar más información relacionada con el calbe de interconexión España-Marruecos, que sufrió una rotura el pasado mes de octubre. Manifestaron no estar conformes con las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, indicando que el daño ha sido menor. Indicaron, además, que todavía no tienen noticias respecto a las aves muertas encontradas en la costa. "Corresponde que se nos informe exactamente qué ha sucedido con el circuito de interconexión eléctrica de 400 Kilovoltios entre España y Marruecos, con datos explícitos en informe correspondiente ya que según noticias hubo dos cables rotos, supuestamente del segundo circuito eléctrico colocado en el 2005, quedando la duda si también podrían ser del cable colocado en 1997. La falta de información y transparencia por parte de las autoridades es evidente permitiendo con esta actitud que se produzcan especulaciones", explicaron en un comunicado.

Los representantes de las diferentes asociaciones creen que ha podido haber una reunión entre Red Eléctrica y la Cofradía de Pescadores de Tarifa de la que no se sabe nada. "Red Eléctrica no solo expone a la población a daños medioambientales, sino que como consumidores que somos, está pretendiendo cobros de facturas exageradamente elevadas pudiéndose utilizar la energía solar en el Campo de Gibraltar como energía renovable", dijeron.