Carmina Barroso, la voz que acompaña a los sanroqueños

Carmina Barroso, veterana periodista y comunicadora, es experta -y así lo demostró- en actos como el de ayer, donde dejó su papel de presentadora para tomar el de pregonera y dirigirse a todos los sanroqueños para abrir la fiesta más importante del año.

La locutora hizo referencia durante su pregón a sus inicios, cuando tan solo tenía 10 años, y ya puso voz a un acto navideño en su colegio. Ese solo fue el comienzo y tras él toda una vida dedicada a la radio y a la televisión. Siendo una veinteañera ya empezó a trabajar en una radio pirata, quizás su experiencia más didáctica. "Empezamos a experimentar, a aprender a modular la voz, a vocalizar, a dar entonación al mensaje, en definitiva a comunicar. Primero con el entretenimiento y luego haciendo periodismo radiofónico con la ambición de ser oídos", añadió.

Su amplia experiencia, dentro y fuera de los medios de comunicación, fue desgranada por la pregonera, quien destacó la importancia de que todos los profesionales de la comunicación tomaran conciencia de que comparten un espacio físico llamado Campo de Gibraltar. "Con el paso del tiempo, y desde una cierta distancia, siento que con mi trabajo he aportado un granito de arena como ciudadana sanroqueña a mi pueblo y a la comarca", relató la locutora.

Barroso invitó a los presentes a que acudan a la feria, aunque sin expectativas. "No se puede ir con clichés, etiquetas o creyendo que ya lo sabemos todo de ella. Es erróneo. La feria es cambiante, gitana como la luna llena que nos acompaña esta noche. La feria no no es excluyente, no discrimina. Conviene no olvidarlo", dijo.