Camino de un cartel de la droga

Una organización que se dedica al transporte de la droga, otra especializada en la custodia y otra que gestiona una suerte de renting de narcolanchas. Recursos compartidos y pactos de no agresión que derivan en otros acuerdos. Los cuerpos de seguridad del Estado detectan cómo el entramado del narcotráfico va organizándose en el Campo de Gibraltar, se coordina y de esta forma se refuerza. Ayer, era la Asociación Unificada de Guardias Civiles la que alzaba la voz de alarma ante esta realidad y advertía preocupada: en el Campo de Gibraltar está surgiendo "el primer cartel de la droga de España". Y la única forma de combatirlo, avisan los guardias civiles, es con un Pacto de Estado que aborde la extremadamente compleja situación que se vive en la comarca.

Los datos que manejan los guardias civiles apuntan a una colaboración cada vez más estrecha entre distintas bandas que operan en el Estrecho de Gibraltar. Aseguran que están promoviendo la colaboración entre ellos no solo para maximizar su éxito, sino como forma de evitar la rivalidad entre bandas ante la proliferación de los llamados vuelcos, robos de droga de una banda a otra. Ya había señales de colaboración: el pasado mes de enero, la Policía Nacional desmanteló dos radares de alta tecnología para controlar los desembarcos de droga en la playa de Levante de La Línea de la Concepción. Un sistema que era utilizado por distintas organizaciones, que contrataban a técnicos para manejar los equipos.

Treinta bandas, 600 familias y 3.000 personas implicadas, esas son las cifras

Pero ahora, aseguran, las relaciones se estrechan. Y apuntan a los Castañitas como posibles impulsores de esta colaboración por ser los que manejan "entre el 60 y 70% de la mercancía de la zona".

"Las treinta bandas desorganizadas hasta ahora podrán actuar como una sola, algo que no se puede consentir; el Ministerio del Interior debe adoptar medidas", reclamó ayer en rueda de prensa el portavoz nacional de la AUGC, Juan Fernández, acompañado por el secretario general de esta asociación en Cádiz, José Encinas.

Treinta bandas integradas con 600 familias, con 3.000 personas a sueldo, esa es la dimensión de la estructura del narcotráfico en la comarca, afirma la AUGC. Organización que también alerta de una sospecha grave: las bandas están contratando sicarios para proteger su propia actividad delictiva.

La operatividad de los narcos ha cambiado, aseguran, y como ejemplo ponen los palilleros, narcos que actúan disfrazados de policías o guardias civiles para hacerse con alijos ajenos, lo que siembra la confusión entre las propias bandas, cuyos miembros son capaces de recibir con una hostilidad reforzada a los verdaderos policías por creerlos competidores impostores. Algo que ocurrió hace menos de un mes en Botafuegos, donde policías nacionales fueron recibidos a tiros por un grupo de narcos que los confundieron con una banda rival.

La AUGC también recuerda cómo se han extendido las denominadas embestidas, un modus operandi en el que un vehículo va delante del que acarrea la droga no solo para informar, sino también para embestir a los patrulleros. En los últimos tres años se han producido en la comarca no menos de 15 embestidas y algunas se han tramitado como "accidentes de tráfico" al no poderse demostrar con pruebas el vínculo entre la agresión sufrida por el vehículo policial y el supuesto alijo.

La violencia contra los cuerpos de seguridad también adopta otras formas. Según recordaron, se han producido tiroteos -uno de ellos a la patrulla marítima de la Guardia Civil-, el asalto de veinte narcos a un hospital para llevarse a un compañero herido o una paliza a un guardia civil. Pero también se han denunciado amenazas a policías y guardias y a sus familias cuando no están de servicio y al fiscal jefe de Algeciras le han rajado los neumáticos de su coche en los aparcamientos de los mismos Juzgados.

En 2016 se intervinieron en la zona 100.423 kilos de hachís; el año pasado 145.372, un aumento del 45 %. En lo que va de año se han efectuado 755 detenciones. Y hasta ahora el 95 % de la droga intervenida era hachís pero el pasado domingo se incautaron nueve toneladas de cocaína, el mayor alijo en contenedor intervenido en Europa. Como recuerdan los guardias civiles, el 80 % de la droga intervenida en España se incauta en el Campo de Gibraltar, y esa cantidad se calcula que es sólo el 20% de la que entra en el país, de la cual entre el 40% y 60 % tiene como destino otros países de Europa.

Además, remarcan, una operación como la de las nueve toneladas de hachís en un contenedor (procedente de Colombia) no se hace sin garantías, lo que indica que "hay corrupción" y que esperaban contar con la suficiente cobertura para introducir la droga, coincidieron Fernández y Encinas. En este sentido, remarcaron que con la deriva de las pequeñas bandas a una gran organización jerarquizada o cartel, el narco "podrá entrar en las instituciones porque tienen más medios y poder económico; y más medios para delinquir que la policía" para impedirlo.

En las fuerzas policiales "los medios y el personal es a todas luces insuficiente", según Fernández, quien destacó un estudio según el cual solo los 1.100 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras habrían de aumentarse en 300, además de reforzar su especialización contra el narcotráfico.

Igualmente ha de reforzarse la cooperación con la seguridad y la Agencia Tributaria, con los bancos, empresas y comercios que operan en la zona, además de que la cooperación institucional entre Junta y Estado debería extenderse a las instituciones europeas, señalan, puesto que el Campo de Gibraltar es la principal puerta de entrada de droga en toda Europa.

Ante esta situación, la AUGC propone la puesta en marcha inmediata de un Pacto de Estado integral que contemple este problema desde distintos prismas. "Partiendo del incremento y especialización de las fuerzas de seguridad, este pacto debería abordar otras cuestiones como el desarrollo de un plan de empleo en la zona que acabe con la trágica situación que se padece en la zona (40% de paro), y especialmente entre los jóvenes, cuyas cifras de desempleo alcanzan el 80%", destacan. En este Pacto de Estado "habría que incluir también un proyecto de mejora de la formación, de manera que se combatiera el alto porcentaje de abandono escolar que se registra entre los menores".