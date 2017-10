El CSIF denuncia la rotura de un frigorífico en el parque de bomberos

El sindicato CSIF denuncia públicamente la dejadez del Consorcio Provincial de Bomberos al no dar respuesta a la falta de frigorífico del parque de bomberos de Tarifa. Los representantes sindicales ya han presentado sendas denuncias tanto en el ámbito laboral (Comité de Salud ya la Inspección de Trabajo), como a las autoridades sanitarias, dado el riesgo de contaminación alimentaria a los que se somete a estos trabajadores en esta situación.

El frigorífico lleva 16 días sin funcionar y es indispensable para los trabajadores que hacen guardias para guardar sus alimentos y bebidas mientras permanecen en las instalaciones.

El sindicato señala que el mismo día en que se averió dicho electrodoméstico, se comunicó a la Jefatura de Bomberos y tras la falta de respuesta, el 22 de septiembre se trasladó el asunto al presidente del Consorcio provincial, Francisco Vaca. "Han pasado más de 10 días desde entonces y el presidente del Consorcio no ha dado respuesta alguna para resolver este problema", indica el sindicato en un comunicado.

El CSIF no entiende cómo el Consorcio, con un presupuesto de casi 35 millones de euros, no adquiere un nuevo frigorífico para este parque, que puede costar unos 150 euros.

El sindicato y los trabajadores de este parque esperan que el nuevo frigorífico no llegue cuando esté terminado el nuevo parque de bomberos, cuyas obras aún no han empezado y que teóricamente van a durar más de un año. "No es razonable que el Consorcio ningunee de esta manera a su plantilla, que realiza una labor esencial en unas instalaciones tan deficientes", apunta el CSIF.