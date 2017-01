Los CIE, sin duchas ni retretes

La juez Belén Barranco, del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, ha denunciado las graves deficiencias que a su juicio tienen los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras y Tarifa. La magistrada, quien visitó los centros el pasado mes de octubre, destaca en un auto la "absoluta masificación" en el CIE de la Isla de las Palomas y remite a los responsables de estas instalaciones una lista de mejoras.

Barranco censura la inexistencia de lavabo y retrete en cada uno de los módulos del CIE de Tarifa (internos de sexo masculino), existiendo tan sólo un boquete en el suelo recubierto de aluminio donde defecar o miccionar y donde quien pretenda usarlo queda expuesto a la vista de sus restantes compañeros del módulo (que no de habitación). "Las duchas son en todo caso, colectivas y las existentes en los módulos C y A no cuentan con todas las puertas", indica. El auto señala además que no existe un espacio reservado donde los internos puedan recibir visitas del exterior, careciendo de intimidad en sus conversaciones. Las visitas se realizan en unos bancos de madera a la entrada del espacio de administración, un espacio totalmente abierto al paso.

En cuanto al CIE de Algeciras (de carácter mixto), la juez reclama duchas individuales en las habitaciones de los internos que ocupan el módulo II, sólo existen duchas colectivas. Pide la construcción de pistas deportivas en el módulo de hombres y en el de mujeres, la instalación de servicio de lavandería para los internos y la supresión de mamparas de cristal y hierro en la sala destinada a las comunicaciones.

Así mismo, requiere a la directora del CIE de Algeciras a que inste a Cruz Roja para que gestione adecuadamente el servicio de biblioteca, evitando a toda costa la presencia de libros dispersos por el suelo.

Para el CIE de la Isla de las Palomas exige que se supriman las habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, retrete y lavabo, así como pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno; la supresión de duchas colectivas; la reparación de la máquina de refrescos existentes; y la instalación de un espacio concreto y reservado donde los internos puedan recibir las visitas del exterior.

A propósito de estas visitas, Barranco critica que los inmigrantes reciban visitas con mamparas cerradas para impedir "una relación directa íntima" al darse las manos o acariciarse y obligarles a hablar por teléfono. "Se somete a una especie de régimen generalizado de sospecha al visitante y al interno, como si la visita fuera susceptible de peligrosidad", critica. El caso es "más propio de un régimen carcelario y penitenciaro que de un centro de internamiento temporal donde no está restringido el derecho a la libre comunicación", aclara.

Como aspectos positivos destaca que ambos CIE cuentan con una "absoluta limpieza" y ofrecen a los internos una adecuada alimentación y servicio médico.

La ONG Algeciras Acoge, que trabaja para ayudar a inmigrantes, indicó ayer que reclamará que se cumplan las mejoras que la juez ha pedido en ambos centros.

El presidente de esta asociación, Jesús Mancilla, aseveró que en el momento en que vean que no se subsanan las deficiencias relatadas por la jueza pondrán los hechos "en conocimiento de los juzgados". Para empezar, representantes del colectivo acudirán mañana miércoles al CIE de Tarifa y reclamarán que se les proporcione un lugar adecuado para las visitas con los internos, tal y como se pide en la disposición judicial

Mancilla recordó que las visitas se realizan ahora en "un salón grande donde no hay intimidad en el momento de la entrevista". "Ya tenemos una resolución de la juez que dice cómo debe procederse en esas visitas: que sea en una habitación cerrada, y que se garantice el derecho a la intimidad, y no tener constantemente a gente pasando por detrás cuando una persona está contando algo tan duro como es la situación migratoria", añadió.

El representante de Algeciras Acoge explicó que, tal y como relata Belén Barranco, en este CIE hay "masificación de las habitaciones", una de ellas para 24 personas, y que para hacer sus necesidades cuentan con "un agujero en el suelo separado físicamente de la zona de literas por un tabique que solo llega a la altura de la cintura".

El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) reclamó ayer a los directores de los dos Centros de Internamiento de Extranjeros que cumplan con las exigencias del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras. En un comunicado, mostró su satisfacción por que las instituciones judiciales se hagan eco del "mal estado" que presentan estos centros y "ejerzan el papel que les corresponde".

"Son muchos los colectivos que llevan años denunciado estas atrocidades, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o la Asociación Pro Derechos Humanos, por lo que es gratificante ver que los jueces cumplen también con su cometido y exigen a los responsables de estos centros que cumplan con la legalidad", apostilló.

También la Defensora del Pueblo , Soledad Becerril se ha manifestado en múltiples ocasiones sobre las malas condiciones que presenta en particular el CIE de Algeciras. En su último informe, insta al Gobierno a incluir las obras en los Presupuestos Generales de 2017.

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz,manifestó que el modelo de los centros de internamientos de extranjeros (CIE) es "revisable" y que "permanentemente conviene abrir debates sobre su funcionamiento y su función", apuntando que el Ejecutivo "está en ello" y abierto a que se puedan hacer las adaptaciones que sean necesarias. En el caso concreto de Algeciras recordó que se lleva "muchos meses trabajando" para mejorar las condiciones del CIE, estando incluso sobre la mesa la posibilidad de hacer unas nuevas instalaciones.

Sanz recalcó que los CIE "no son un descubrimiento de este Gobierno -por el de Mariano Rajoy-, pues llevan "muchos años en España como forma de acogida de inmigrantes". Incidió en que "el Gobierno trabaja ya en un nuevo modelo para el internamiento de extranjeros", insistiendo en este punto en que el modelo actual "no lo ha impuesto este Gobierno ni es una novedad de esta legislatura".

El delegado señaló que, lógicamente, ante el crecimiento del número de inmigrantes llegados a las cotas españolas y del número de extranjeros en el país "tenemos que dar respuestas", siguiéndose en este momento con la doble vía de los CIE y el sistema de acogida de las ONG, a las que "debemos un reconocimiento social al máximo nivel por la labor que desarrollan". Asimismo, destacó la labor "salvando vidas" que desarrollan Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Cruz Roja, entre otros, siendo España "un país modelo de solidaridad" por el trabajo que desarrolla en sus fronteras y sus costas.