CGT cifra el seguimiento de la huelga de interinos en un 60%

El sindicato CGT calificó de "éxito" la convocatoria de huelga en pro de la estabilidad del profesorado interino andaluz y su equiparación en derechos laborales con el funcionariado. la central sindical apuntó a un seguimiento de un 60% entre los interinos del Campo de Gibraltar, que fueron respaldados por un 10% del funcionariado docente de la zona.

La concentración ante la subdelegación de la Junta en Algeciras, a la que asistieron entre 400 y 500 personas se convirtió en una asamblea en la que todos los asistentes que lo desearon manifestaron sus pensamientos y propuestas para continuar la reivindicación que concita todo el apoyo del personal en Huelga.

"No se puede aceptar que unas personas trabajadoras sean sustituidas por otras, ya que las convocatorias de oposiciones no ofrecen puestos de trabajo nuevos de esta manera una inmensa ola de despidos está garantizada", explicó el sindicato CGT. "En la asamblea tomó forma como posición principal la petición a CGT de que convoque huelga indefinida lo antes posible. Ya que la no colaboración con la Junta de Andalucía es la única forma de conseguir un plan que garantice la estabilidad antes de que se convoquen estas próximas oposiciones", continuó el sindicato en un escrito en el que explicó que la próxima semana CGT analizará las diversas propuestas emanadas de las asambleas, haciéndose eco de las mismas para proceder a nuevas convocatorias de movilizaciones.