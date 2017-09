La CEC y los sindicatos exigen consignación real para el ferrocarril

El presidente de los empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, admitía ayer que no comparecían patronal y sindicatos de forma conjunta desde el año 2004. Han sido necesarios 13 años para volver a hacerlo y, en este caso, para hacer causa común con dos iniciativas atascadas en la provincia desde hace, también, muchos años: Las Aletas y el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla.

Junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), los secretarios generales de CCOO y UGT en Cádiz, Lola Rodríguez y Francisco Andreu, respectivamente. Los tres fueron ayer una única voz: el proyecto de corredor ferroviario entre Algeciras y Bobadilla debe tener una consignación presupuestaria real y acorde al lugar que ocupa el puerto algecireño en el conjunto del país.

Sánchez Rojas anunció que se dirigirán tanto al Ministerio de Fomento como a otros departamentos que puedan estar implicados en el desarrollo de esta infraestructura, "porque el primer puerto de España, el que más crece, el único que tiene 100 millones de toneladas de movimiento, tiene una clara descompensación comparado con lo que se invierte en la zona de levante. Algeciras y Bobadilla tiene 20 millones para el año 2017, y por eso exigimos que el primer puerto de España tenga una cantidad económica suficiente, similar en analogía a la que puedan tener otros territorios del levante español, que no criticamos, pero debemos ser iguales a la hora de ser tratados en los PGE".

En la misma línea, la responsable provincial de CCOO rechazó que la provincia de Cádiz deba conformarse con las inversiones públicas que llegan de Europa "por tener esta provincia los datos de precariedad y desempleo que tiene". Por eso, pidió que tanto la Junta como el Gobierno central "deben hacer llegar a Cádiz inversiones públicas con las que realmente podamos desarrollar las potencialidades que tenemos". Y aquí enlazó con la Algeciras-Bobadilla. Dijo que "no es de recibo que tengamos el puerto más importante de este país, que ha sido capaz de mover la cantidad de mercancía que ha movido en un año y que no tenga conexión ferroviaria. A eso hay que añadirle la falta de voluntad y de inversión para el desarrollo de ese tramo ferroviario. El tramo Algeciras Bobadilla se nos escapa. No se puede seguir mirando ese tramo desde el localismo y la perspectiva del enclave del Campo de Gibraltar. Esa línea ferroviaria es necesaria para el desarrollo de los dos corredores, para Andalucía, España y Europa. Desde el ámbito provincial tenemos que visualizar su importancia, la inversión tiene que llegar y no por palabras que se dicen en un micrófono, se tienen que ver en la dotación de los PGE".

Por último, su homólogo en UGT añadió que en este asunto "ha faltado voluntad política". Recordó que "dicen que hay compromiso del Gobierno de la nación con Europa para que esa línea férrea que conecte Algeciras con Europa se lleve a cabo antes de 2020, pero la realidad demuestra que en las partidas presupuestarias de los PGE ese tramo Algeciras Bobadilla no está en primer lugar. Para 2017 ha habido 20 millones en un plan plurianual que llega a los 148 millones, cuando el coste total es de 1.180 millones. A ese ritmo tardaríamos 64 años en terminar ese tramo".