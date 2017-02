La CEC creará una comisión en la comarca para defender sus intereses

Javier Sánchez Rojas fue ayer reeelegido para un segundo mandato de cuatro años como presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). El plenario de los empresarios de la provincia, reunido en la sede de CEC Jerez, ratificó por aclamación su amplio apoyo a la única candidatura presentada.

Al acto, asistieron representantes de las empresas, asociaciones territoriales y sectoriales que conforman el máximo órgano asambleario.

Durante su discurso de toma de posesión, Javier Sánchez Rojas, avanzó en la creación de una comisión territorial dedicada a las empresas del Campo de Gibraltar, "porque quiero elevar más aún el peso de sus empresas, las necesitamos", indicó, reiterando su apoyo, "y el de toda la organización, al corredor ferroviario, las grandes industrias, toda su cadena de proveedores que generan riqueza para la comarca, y el puerto de Algeciras".

En relación al Brexit, aseguró que "no es un tema comarcal, es un tema de estado, porque España también tiene que recordarle a Gibraltar todo lo que aporta al Peñón, y no sólo al contrario", recordando que "no hemos echado a los británicos, se han ido ellos de la Unión Europea".

Sánchez Rojas señaló la creación de otras comisiones que se sumarán a las ya existentes de Industria, Innovación, Medio Ambiente y Agroalimentaria. "Vamos a recuperar la comisión de Relaciones Laborales, y vamos a crear otras tres: Asuntos Marítimos y Portuarios, Imagen y Marketing y el Consejo Empresarial Aeronáutico"

Además, recordó "que el fin primero y último de la CEC es defender los intereses de los empresarios, de las empresarias, de las empresas, que deben ser también los intereses de una sociedad adulta y próspera".

"De las 10.000 empresa que la crisis se llevó en nuestra provincia, vamos recuperándonos poco a poco. Los datos apuntan a 1.500 nuevas empresas, pero que no pueden sustituir, de momento, los niveles anteriores en capacidad de producción y número de empleos, porque son pequeñas y micro empresas", señaló Javier Sánchez Rojas, quien no obstante afronta este nuevo mandato de cuatro años "con optimismo y confianza en que vamos a remontar". A este respecto, advirtió del impacto negativo que tienen medidas como las subidas de impuestos directos e indirectos, "que son un impuesto encubierto a quienes crean empleos", lamentó.

Solicitó, finalmente a los representantes políticos que sean "valientes" y corrijan injusticias como el impuesto de sucesiones, "que no es otra cosa que pagar por lo que ya pagaron nuestros padres".