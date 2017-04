CCOO propone rescatar el servicio de limpieza hospitalaria por insuficiente

El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, propuso ayer el rescate del servicio de limpieza hospitalaria por estimar que en las actuales condiciones, resulta insuficiente para por falta de personal. Triano apuntó que el pliego de condiciones por el que se concedió el servicio no obliga a la empresa concesionaria a cubrir las bajas del personal, por lo que la plantilla se encuentra muy mermada.

"Es un círculo vicioso. El personal que cae enfermo no se repone, por lo que el resto debe cubrir más metros cuadrados de superficie de limpieza. El estrés del resto deriva en nuevas bajas. Ya avisamos antes de concederse de que las condiciones no respondían a las necesidades", dijo Triano. Según CCOO, del algo más de un centenar de personas que componen el servicio sólo hay en activo 64. "Y muchas trabajadoras han optado por reducirse la jornada para no caer por agotamiento. Están cargadas de estrés. La situación en el hospital de La Línea es insostenible", apuntó el dirigente sindical.

CCOO apuntó que el pliego de condiciones utilizado en el Campo de Gibraltar fue modificado en otros concursos posteriores "lo que prueba su ineficacia". Para el sindicato, la Junta de Andalucía tiene que actuar para salvaguardar la calidad que requiere un servicio de limpieza en centros sanitarios.

Por su parte, el secretario comarcal de la UGT, Ángel Serrano, avanzó que prepara una concentración en Algeciras para el 18 de abril para reclamar mejor atención en el servicio de inspección médica. Para Serrano, la comarca necesitaría una unidad de valoración propia para evitar que la decisión de dar el alta forzosa a los empleados se adopte en base exclusivamente a documentos. "El inspector es también médico de cabecera, por lo que un médico cercano ayudaría a mejorar el servicio. Tenemos constancia de que se están dando altas forzosas a trabajadores que no están curados. Esa no es la forma de acabar con el absentismo laboral", subrayó Serrano. Triano agregó que la inspección trabaja desde la "sospecha permanente y cosificación de los trabajadores", lo que provoca graves perjuicios.

La dirección del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar aseguró ayer que tiene previsto reunirse en las próximas semanas con las organizaciones sindicales para dar respuesta a las cuestiones planteadas por las centrales. La gerente del área, Carmen Montaño, ha mantenido varios contactos con estas entidades desde su llegada al cargo, hace tres meses, según el SAS, y está dispuesta a mantener más encuentros con los que atender las demandas de los representantes de los trabajadores.