CCOO censura la actuación de la edil de seguridad con la agente

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de San Roque reitera su indignación por la actitud que demuestra la concejal de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, en el caso de la policía local que solicitó un cambio de servicio.

CCOO ha condenado que la edil no cuente que durante el juicio, el juez explicó a la agente que tenía preparado las medidas cautelares que había solicitado para que mientras llegaba la fecha del juicio, el Ayuntamiento tuviera que aceptar su petición. No obstante, en su última petición por escrito, la agente ya no solicitaba dichas medidas. El sindicato asegura que las retiró porque así se lo "pidió la edil".

"Todo esto no lo cuenta la concejal, ni cuenta que durante ese tiempo se produjo una jubilación en uno de los puestos que pedía la agente, pero que para nada iba a contar con ella", indica el sindicato.

"Serrano, sabiendo de la desesperación de la agente con su madre en el hospital (que desgraciadamente falleció a las pocas semanas), y conocedora de que esta llevaría el tema al Juzgado pero que se dilataría en el tiempo, le hizo llegar a la agente que si tanto le urgía el cambio, que lo solicitara perdiendo dinero y sin otorgarle lo que la trabajadora solicitaba desde un principio, y ésta en su desesperación entró en el juego de la concejala", añade el portavoz de la sección sindical de CCOO, Andrés Campoy.