CCOO elige a Triano como secretario comarcal y despide con emoción a Ortega

Ángel Gavino, subdelegado del Gobierno de la Junta, felicitó a Ortega por su trabajo en estos cuatro años y por el relevo. "Has sido un auténtico martirio en las negociaciones, pero siempre has estado positiva", bromeó.

El presidente de la Mancomunidad se refirió a Gibraltar, y reiteró su apuesta en una verja fluida "aunque sus compañeros de Madrid no lo entiendan". Lo mismo ocurre con el conflicto de la estiba. "El decreto no nos gusta un pelo porque nuestro puerto tiene la peor fiscalización de los que están en el Estrecho y las peores comunicaciones", apostilló.

También el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, elogió a Ortega. "Has dado todas las batallas por el sindicato y por eso nunca has fracasado", apuntó. Fernández explicó que en la comarca hay que seguir batallando "porque los que vivimos aquí vemos las cosas diferentes incluso con nuestros compañeros de partido".

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, agradeció a Ortega que su despedida fuera en su pueblo. "Esta comarca tiene muchas potencialidades, si no intentamos trabajar juntos no podremos acabar con la lacra del paro. Espero que en este camino nos encontremos", añadió el regidor barreño, quien destacó que este mes es muy importante para la ZAL de El Fresno (lugar donde se celebró el acto) porque Zona Franca ha invertido aquí y se materializarán esas inversiones. El secretario comarcal de UGT, Ángel Serrano, fue especialmente emotivo en su despedida a Ortega. "Siempre estarás con nosotros, la UGT siempre dispuesta a ayudarte como la amiga que eres y significa. Te puedes ir tranquila y feliz, llevas la semilla del éxito y la confianza en tí misma. Tus logros serán nuestros logros", manifestó visiblemente emocionado.

"En estos tiempos es importante reclamar la dignidad en el trabajo"

"Doce años es un suspiro, el tiempo pasa muy rápido". Fueron las primeras palabras de Inmaculada Ortega al dejar el cargo de secretaria comarcal. "El movimiento obrero es imprescindible, hay que darle espacio en un estado de Derecho. En estos 12 años y cuatro meses ha sido un orgullo representar a los compañeros en esta organización y en estos tiempos es importante reclamar esa dignidad en el trabajo", destacó Ortega, quien aseguró que si los trabajadores no están valorados no existe una sociedad desarrollada. "No es una tarea fácil que un compañero tenga que hacer valer ese trabajo, sin esos cientos de comités de empresa, este país no sería el que es", añadió. La secretaria comarcal saliente agradeció a compañeros y autoridades y especialmente a los medios de comunicación "que trasladan lo que hacemos cuando ellos tienen una situación muy precaria". "En cada pequeña conquista está la dignidad, incluso en el fracaso. Es caminar entre gerundios porque es estar continuamente trabajando y reivindicando comarca y yo he sido muy feliz ", aseguró. "Estoy muy contenta de que Manolo esté al frente. Sé muy feliz compañero", concluyó.