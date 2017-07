CCOO pide a Boix que reconsidere la decisión de salir de Arcgisa

El sindicato CCOO lamentó ayer la decisión del Ayuntamiento de San Roque de abandonar la empresa comarcal Arcgisa con el rescate de los servicios de agua y basura, aprobados en el último Pleno. Para CCOO supone romper el pacto comarcal por los servicios de forma unilateral y perjudica tanto a la empresa como a los ciudadanos.

El secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano, y el responsable de Servicios Públicos, Miguel Alberto Díaz, hicieron un llamamiento al Ayuntamiento y especialmente al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, a que reconsidere la decisión que están tomando que lleva a la incertidumbre a todas las partes.

Piden estar en la comisión de traspaso de trabajadores para garantizar sus derechos

Triano indicó que respeta la decisión del Ayuntamiento pero no la comparte porque no garantiza la viabilidad de los servicios y supone un riesgo en el futuro que puede acabar en la privatización.

"Creemos que el futuro pasa por crear comarca y no destruir lo que ya tenemos. Lamentamos los localismos que siempre han traído la ruina a la comarca y peleas que han sido aprovechado por otros territorios para su desarrollo", destacó el secretario comarcal, quien opinó que "se trata de un enfrentamiento partidario, no creemos que haya otra razón. Nos parece lamentable que el máximo responsable del PSOE en la comarca lidere esta política en contra de la comarca".

Miguel Alberto Díaz, por su parte, destacó que lo importante es garantizar los derechos de los trabajadores, tanto de los que vuelven a San Roque -que aún no se sabe el número exacto, 91 son los adscritos y otra parte hay que negociar- como los que se quedan trabajando en Arcgisa. Así, apuntó que CCOO quiere estar presente en la comisión de seguimiento del traspaso de este personal, para que se garanticen sus derechos. "No puede ser que los trabajadores dependan de quien sea el presidente. Tenemos muchas preguntas que hay que resolver. Lo que no queremos es que sea este alcalde u otro el que diga dentro de dos años que las cuentas no salen y lo privaticen. Hay que luchar para que esto no ocurra", aseguró Díaz.

En cuanto a la empresa comarcal informó que se van a ir unos 100 trabajadores, se quedarán 300 más 200 más con empleo indirectos.

"La entidad tendrá que mantener a 500 trabajadores y tiene que aguantar los embistes. Esperemos que nadie más quiera meter más lío y haya efectos colaterales", matizó Díaz, quien recordó que a partir del 16 de enero la empresa y los sindicatos tienen que negociar un nuevo convenio colectivo, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y buscar un plan de viabilidad, por lo que solicitó a todas las administraciones que apoyen a Arcgisa.

Desde CCOO se pide a todas las partes que se normalice la situación cuanto antes y que tanto la empresa como el Ayuntamiento de San Roque mantengan el nivel de compromiso con lo público y con los ciudadanos.

Tanto Triano como Díaz opinaron que si bien es cierto que no todos los municipios tienen el servicio de agua comarcalizado como Algeciras o La Línea, el objetivo era seguir rescatando competencias para el sector público y con esta decisión del Ayuntamiento de San Roque se está desgranando.

El equipo de gobierno de San Roque está seguro de la decisión tomada, y asegura que es fruto de dos años de trabajo de un equipo de técnicos. En la sesión plenaria, el alcalde reiteró que supondrá una bajada del 10% de los recibos de agua y basura a los ciudadanos.