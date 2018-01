Brisa Fenoy, profesora en OT

La algecireña Brisa Fenoy está que se sale. Una canción que ha adaptado del inglés -y que firma junto a Morgan y Simms- fue desvelada ayer como una de las candidatas a acudir, en representación de España, al Festival de Eurovisión 2018. La cantarán las concursantes de Operación Triunfo Aitana y Ana Guerra en la esperada gala del próximo lunes 29 de enero. Se llama Chico malo y Brisa está trabajando ya con las concursantes para convertirla en la vencedora de la noche y obtener el gran premio.

Son nueve las propuestas entre las que podrán elegir los espectadores: cinco canciones en solitario, tres duetos y un tema grupal. Los cinco finalistas del programa defenderán sobre el escenario un tema en solitario y, todos juntos, la canción Camina, compuesto por los 16 concursantes de la edición junto a Manu Guix. Además, habrá tres duetos, interpretados por los últimos seis concursantes de esta fase final del concurso: Agoney, Aitana, Alfred, Amaia, Ana y Miriam. Uno de ellos, queda dicho, el del tema de la algecireña.

Brisa Fenoy está emocionada con el trabajo de ayudar a Aitana y Ana Guerra a llevar Chico malo a Eurovisión. " Siempre las malas somos nosotras y en este caso, no. Creo que hacen falta este tipo de canciones en la industria y qué guay que las defendamos las mujeres", afirma en una entrevista en el canal de Operación Triunfo en RTVE. "Me parece que Aitana y Ana Guerra son las idóneas para cantarla porque una tiene una actitud arrolladora y la otra tiene un vozarrón que nos deja callados a todos. Es una canción con mucho ritmo. Me la imagino con muchas luces, muy estético, muy elegante y con pantallas grandes", relata.

"Creo que las mujeres estamos en un año muy potente a nivel musical y es importante que la defiendan dos mujeres. Tiene una temática muy positiva, para que aprendamos a espantar lo malo fuera en la vida. Tenemos que ir hacia ser nosotros mismas", concluye. Serán los espectadores quienes decidan, con sus votos, cuál será la candidatura a Lisboa el próximo mes de mayo para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018.

Los espectadores votarán en dos ocasiones, mediante llamadas, SMS y aplicación OT. En una primera votación seleccionarán las tres mejores interpretaciones de la gala; y en la segunda, decidirán de entre éstas la propuesta ganadora. Tras la puesta en escena de las nueve propuestas para Eurovisión, el público votará las 3 favoritas. Con los marcadores a cero, los espectadores votarán de nuevo en una segunda ronda. La actuación más votada será la candidatura elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018.

En caso de empate se sumarán los votos obtenidos por cada actuación en la primera y segunda ronda de votación. En el caso de otro empate, se abriría otra tanda de votaciones, poniéndose a 0 los marcadores. Las bases legales completas del sistema de las votaciones se depositarán ante notario y se harán públicas antes del 29 de enero. RTVE y Gestmusic han solicitado canciones a las principales empresas editoras y autores reconocidos del sector musical, a los que se han sumado propuestas espontáneas de otros autores que también se han tenido en cuenta.