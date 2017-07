Boix propone que los tiempos se ajusten al apoyo electoral

Los portavoces de los grupos municipales y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se reunieron ayer para iniciar los trabajos de redacción de un nuevo reglamento orgánico municipal, que entre otras cuestiones regirá las sesiones plenarias. La interpretación del primer edil del actual reglamento fue criticada en varias ocasiones por la oposición, en especial en lo referente a los tiempos de intervención en el Pleno de los distintos miembros de la Corporación.

Antes de iniciarse esta junta de portavoces extraordinaria, Ruiz Boix explicó que se trata de una reunión de trabajo. "El reglamento actual fue aprobado en 2010. Lo propuso entonces el PP, que ostentaba la Alcaldía, y lo aprobó USR, entre cuyos concejales figuraba quien ahora lidera el PP local (Marina García). También lo aprobaron el PIVG y el PA. Únicamente votó en contra el PSOE, y presentamos un recurso a la aprobación inicial que fue desestimado", recordó Ruiz Boix.

El alcalde destaca que los partidos que ahora se quejan apoyaron el documento en 2010

"Este reglamento ha presidido el debate de los plenos tanto en el periodo 2010/2011, como desde junio de 2011 hasta la actualidad, estos seis años que llevo de alcalde. Pero los resultados de las elecciones de 2015 (en los que el PSOE obtuvo la mayoría absoluta) no han sido masticados por la oposición, y ahora no les agrada el documento que en su día confeccionaron y aprobaron ellos, con la excepción de San Roque Sí Se Puede, que no existía en 2010", opinó.

El alcalde sanroqueño considera que hay que modular este reglamento, y se empieza un trabajo conjunto para llegar a soluciones conjuntas. Aseguró que los tiempos de intervención se van a dar según el apoyo de los electores a los grupos municipales, y en San Roque hay partidos con un sólo miembro.

"Espero que lleguemos a una propuesta conjunta que compartan todos los grupos en el gobierno y en la oposición, un reglamento que todos respetemos. Pero sigo pensando que lo importante no es el tiempo de intervención, sino el contenido de las propuestas que se aprueben en los plenos. En eso debemos estar y no en el afán de crítica destructiva que guía las intervenciones de la oposición", concluyó Ruiz Boix.

Con la excepción del PSOE, los grupos se muestran en contra del tiempo de intervención en el apartado de ruegos y preguntas de los Plenos, en el que el reglamento municipal no se pronuncia al respecto.