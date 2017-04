Boix confía en que la adjudicación de la 022-TG se realice en este mandato

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, confió ayer en que la adjudicación definitiva de la parcela 022-TG de Torreguadiaro pueda hacerse en este mandato, aunque dependerá de la justicia.

El primer edil aclaró que el Ayuntamiento de San Roque no va rebatir ningún auto judicial. "Todo lo que venga a cumplir con el desarrollo de esa parcela se va a hacer. Yo no voy a caer en que la justicia me diga que hay visos de que la adjudicación se dio de antemano, que es la realidad y es lo que muchos olvidan", opinó Ruiz Boix, quien señaló que la principal diferencia con otros gobiernos es que "nunca hemos puesto en duda los dictados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o del Tribunal Supremo".

En la parcela se preveían construir dos hoteles con 200 habitaciones y 90 casas

El alcalde apuntó que las dos partes, VVERH y Sotogolf tienen claro el gobierno municipal únicamente va a respetar los dictados de la justicia y no sus intereses. "Me he sentado en varias ocasiones con los promotores por separado y con los dos juntos, con la secretaria municipal, con luz y taquígrafo para intentar alcanzar un acuerdo que permita urbanizar esa parcela y construir los dos hoteles previstos, con más de 200 habitaciones y 90 viviendas en una parcela que es un lugar idílico y no es lógico que no pueda desarrollarse después de 15 años", añadió.

Actualmente, el asunto está de nuevo en el Supremo. La última decisión del Ayuntamiento en Pleno fue cumplir con la sentencia del 3 de julio de 2014, es decir la adjudicación y después la liquidación del terreno, pero ha sido recurrido de nuevo por la empresa VVERH.

En dicho auto se daban tres posibilidades: que se adjudique de nuevo a VVERH, a Sotogolf Costa o que se quede desierto y asegura que "de ninguna manera está el Ayuntamiento adjudicando fincas que no sean de su propiedad, y sí tiene competencias para hacer una nueva adjudicación de concurso".

Esta mercantil remitió el pasado año un escrito al Ayuntamiento en la que le pide que cumpla con la sentencia de fecha de 19 de octubre de 2004 y le advierte de que no adjudicarle la parcela "debe hacer inmediato el pago al contado de la liquidación que asciende con intereses actualizados a 31 de diciembre de 2015, a la suma de 17.986.697,07 euros".

El informe, describe las siguientes cantidades y conceptos: 15.743.239,936 euros como consecuencia del concurso, así como los restantes gastos e inversiones realizadas; 71.133,54 euros por gastos e inversiones realizados entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015; y finalmente, 2.172.323,57 euros por intereses desde el 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

Además, se aclara que en las sumas y conceptos anteriores no están incluidos los intereses financieros correspondientes al préstamo hipotecario que grava las parcelas ni los daños y perjuicios que le corresponden, cuya reclamación se instará en el momento oportuno.

En un Pleno posterior el equipo de gobierno dejó claro que no se hablará de liquidación hasta que no se adjudique, si bien la posible indemnización a VVERH preocupa a la Corporación especialmente porque el Ayuntamiento no ha ingresado ni 7 millones por el concurso de adjudicación.