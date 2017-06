Bernardo Velázquez, nuevo presidente de la patronal siderúrgica

La junta general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) eligió ayer como nuevo presidente a Bernardo Velázquez, consejero delegado de Acerinox, que releva en el cargo a Gonzalo Urquijo tras 15 años en la presidencia. Velázquez era ya, desde su incorporación al consejo de la patronal en 2010, vicepresidente de la asociación que, a punto de cumplir medio siglo de existencia, aborda una reforma en profundidad de sus estatutos asociativos para adaptarlos a la realidad jurídica y social del país.

Urquijo deja el cargo tras haber abandonado recientemente la presidencia de Arcelor Mittal en España para centrar sus esfuerzos en su nueva responsabilidad como presidente de Abengoa, cargo al que accedió a comienzos de año, una vez completada la reestructuración de la empresa de renovable.

El sector afronta 2017 con buenas perspectivas tras caer la producción un 8,5% en 2016

En su discurso ante la junta, Velázquez agradeció a las empresas asociadas la confianza que le transmiten con su nombramiento y mostró su deseo de "no defraudar sus expectativas". También reconoció la "excelente" labor desarrollada por Urquijo, nombrado socio de honor de Unesid, al frente de la patronal y afirmó su confianza en que su nombramiento coincida con "el inicio de un ciclo de recuperación de la economía que permita mostrar el potencial alcanzado, para competir al más alto nivel en un mercado globalizado pero con muchas distorsiones, en el que se reconozca la importancia de la siderurgia para generar riqueza, crear empleo y contribuir a construir un mundo mejor".

Durante su trayectoria dentro de Acerinox, Velázquez ha formado parte de los consejos de administración de North American Stainless (USA), Columbus Stainless (Sudáfrica) y Bahru Stainless (Malasia), de la que fue presidente. En la actualidad, ostenta también los cargos de presidente en North American Stainless desde mayo 2016 y presidente de Acerinox Europa desde diciembre 2011, así como la de Inoxcenter.

La elección de Velázquez se produjo durante la junta general de Unesid, en la que el sector siderúrgico español reclamó unos precios de la electricidad más bajos que le permitan competir en igualdad de condiciones con sus rivales de otros países.

En un encuentro con la prensa, Velázquez aseguró que el alto precio de la electricidad en España pone a las empresas del sector en la frontera de ser sostenibles o no. Subrayó que el precio de la electricidad en España es entre un 30% y 50% más caro que en otros países que son "competición directa".

En el caso de Acerinox, cifró que esa diferencia en la factura eléctrica supone entre 20 y 30 millones de euros para las cuentas del grupo, "lo que marca la frontera entre beneficio o no, entre retribuir al accionista o no, o entre invertir o no", resumió.

Por ello pidió una tarifa eléctrica sin costes que no le corresponden y que estos sean llevados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para permitir que las empresas sean competitivas.

"Vivimos deseando que mejoren los precios, más interconexión con Francia, que se nos quiten costes de peaje y se apueste por la industria como un sector competitivo", añadió.

El presidente saliente pidió más inversión en infraestructuras en el país, ya que España necesita "puertos competitivos y buenas infraestructuras". Gonzalo Urquijo destacó la necesidad de no dejar de lado el tema portuario y seguir invirtiendo.

El director general de la patronal, Andrés Barceló, pidió al Gobierno que autorice el aumento de la carga de los camiones hasta 44 toneladas, ya que ayudará al sector. "Es una medida que podría adoptar mañana", apuntó.

La patronal tambien critica la excesiva burocracia motivada por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que deroga artículos de la Ley de Unidad de Mercado y deja en manos de cada comunidad autónoma la capacidad para legislar en materia de transporte de mercancías por carretera. "Va a llevar a un caos de difícil solución y es un problema al que la industria se va a tener que enfrentar", afirmó el secretario general, David Herrero.

En en 2016 la producción de acero cayó en España un 8,5%, hasta 13,6 millones de toneladas de acero bruto, para llegar a cifras de 2012. En el arranque de 2017 se ha producido un cambio de tendencia, con una subida del 1,8% hasta mayo.

Unesid detalló que, a pesar de estas cifras, en 2016 el sector mantuvo el pulso exportador y la situación de mejora en el último trimestre, con cambio de tendencia internacional en la mayoría de las empresas, hace afrontar 2017 con mejores perspectivas.