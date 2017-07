Los Barrios añade 6 nuevos yacimientos a proteger en su plan de ordenación

El Ayuntamiento de Los Barrios quiere actualizar el listado de yacimientos arqueológicos incluidos en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el planeamiento vigente existe un conjunto de 86 espacios protegidos, aunque es una mera enumeración ya que ninguno de ellos incluye una ficha donde aparezcan datos como el grado de protección, si han existido intervenciones previas o cuál es el área que debe preservarse. La tarea de actualizar y añadir nuevos enclaves ha sido encomendada a la licenciada en Historia del Arte y arqueóloga Cibeles Fernández, incorporada a la plantilla municipal de Los Barrios gracias al plan de empleo +30.

"Por el momento podemos añadir hasta seis nuevos yacimientos que no fueron incluidos en la última reforma del plan y que han sido descubiertos gracias a prospecciones o estudios de investigadores que han informado de su existencia", declara la arqueóloga, que trabajará en esta tarea hasta el 21 de septiembre, cuando finalice su contrato.

Ahora solo existe un listado, sin ninguna información sobre su grado de protección

La tarea no es fácil y requiere de mucha investigación pues no existe ningun antecedente, al menos que esté incorporado en el PGOU, por lo que cada una de las fichas del casi centenar de yacimientos localizados en el término municipal barreño han de elaborarse desde cero. "Estoy empezando con las nuevas incorporaciones y luego proseguiré con los puntos ya incluidos en el plan. Aunque el listado está bastante bien, no hay más que un nombre y un lugar indicado en el plan general, pero nada más, y lo que ahora quiere hacer el Ayuntamiento es actualizar y añadir datos al catálogo", explicó.

Los antecedentes del yacimiento, en qué parcela del catastro se ubica o qué grado de protección debe tener son algunos de los elementos que se irán incorporando a cada uno de los lugares que se quieren preservar de la acción humana. El grado de protección 1 implica que no se puede construir en la zona; el 2 requiere una intervención arqueológica previa y el 3 solo exige la presencia de un técnico durante los trabajos de construcción para supervisar que no se está destruyendo nada de valor.

"La mayoría de ellos no están excavados aunque hay evidencia de su existencia y entre los que voy a incorporar se encuentra la intervención realizada en la Venta del Carmen o los búnkeres, que tampoco están incluidos", explica la arqueóloga, quien añadió que para estas últimas inclusiones tomará los datos ya recopilados por el investigador Ángel Sáez y su estudio sobre las fortificaciones del Estrecho.

Todas estas nuevas propuestas serán trasladadas a la delegación de Urbanismo para su posterior aprobación e inclusión en el PGOU, y a la delegación territorial de Cultura para que también tenga conocimiento de los lugares protegidos.

Cibeles Fernández forma parte del equipo de técnicos que ha diseñado la puesta en valor de la Torre de Botafuegos para añadirla en la oferta de recursos turísticos barreños.

La arqueóloga, con 15 años de experiencia en excavaciones en distintos puntos de Andalucía, declara que descubrir un yacimiento cuando se está empezando a construir tiene una doble vertiente. "Por un lado es bueno que se construya porque es así como se descubren los yacimientos y al menos se datan y se documentan. Pero si no tienen una relevancia muy importante terminan desapareciendo una vez que se ha recogido su existencia", explica la licenciada. Al fin y al cabo, la protección de este tipo de enclaves supone una solución intermedia más o menos acertada según los casos.