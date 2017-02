Los Barrios pone barreras de hormigón para frenar el narcotráfico en Palmones

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, explicó ayer en un comunicado hecho público por el equipo de gobierno que lamenta sucesos como el ocurrido en la madrugada del martes, cuando un tractor se empotró con una palmera en el paseo marítimo de Palmones. Su conductor trataba de huir de la Guardia Civil en una operación contra el narcotráfico.

"Este tipo de sucesos relacionados con el narcotráfico manchan la imagen de nuestro municipio. Ya lo vivimos en la desembocadura del río Guadarranque y con los vecinos de Guadacorte, pero tras la inversión de la barrera antinarcos el problema se ha solucionado", apuntó el alcalde.

El equipo de gobierno afirma que será prudente para no empeorar la situación

El caso de Palmones es distinto, y así lo refleja Romero, que reconoce por primera vez de manera abierta y pública que el Ayuntamiento está tomando medidas para frenar las operaciones relacionadas con el narcotráfico. "Hemos instalado una serie de barreras de hormigón -tipo new jersey- en los accesos a la playa por la calle Terol y por el conocido callejón del Convento. La próxima actuación se llevará a cabo en la calle que da acceso a la plaza Virgen del Carmen, junto a la desembocadura del río. Estas barreras de hormigón impiden la entrada de vehículos en la playa, otra cosa es que accedan a través de algunos inmuebles o parcelas privadas, algo que hasta el momento no podemos controlar", añadió el alcalde.

Con esas parcelas e inmuebles Romero hace referencia a la adquisición de algunas viviendas cercanas a la playa o ubicadas en la misma franja costera que podrían estar sirviendo de guarderías o de punto de entrada de las operaciones relacionadas con el narcotráfico.

En andalucista anunció que continuarán tomando medidas para frenar las operaciones que se están intentando llevar a cabo en Palmones, pero admitió que no podía avanzar en qué sentido ni con qué tipo de intervenciones por la complejidad de las mismas y lo complicado del asunto. "Intentamos llevar todo esto con la discreción que requiere", señaló.

El alcalde manifestó que desde que se cerró el río Guadarranque la playa de Palmones es un punto caliente para los narcotraficantes. Para evitarlo, la presencia de la Policía Local se ha intensificado y el equipo de gobierno y los responsables de la Jefatura local están en contacto permanente con la Guardia Civil, a quien el Ayuntamiento ha reclamado una mayor presencia para evitar, en la medida de lo posible, la proliferación de este tipo de operaciones en la desembocadura.

El alcalde solicitó al PSOE que sea más prudente a la hora de tocar estos asuntos, afeándole así que ayer emitiera una nota de prensa en la que le exigió públicamente que realizara un mayor esfuerzo para combatir la actividad delictiva.

"Como ya he destacado anteriormente, estos temas hay que tratarlos con la discreción que requiere. Una llamada del portavoz municipal socialista a este alcalde interesándose por el tema o en la propia junta de portavoces hubiera bastado para tratar este asunto. Pero al PSOE le gusta crear esa alarma social y venir de salvadores de los vecinos. Le recuerdo a Salvador Puerto que su partido no hizo nada para evitar la desaparición del Cuartel de la Guardia Civil en Palmones, algo que ocurrió durante el gobierno socialista. Si este cuartel existiera seguro que este tipo de sucesos puntuales no ocurrirían", respondió Romero al socialista.

Con este comunicado, el alcade pone de manifiesto que en lo relativo a la existencia de operaciones ilícitas de este tipo prefiere tomar decisiones -y habrá más en el futuro, porque de hecho ya están planificadas-, aunque sin otorgarle demasiada publicidad y notoriedad para no empeorar aún más la imagen del pueblo. También quiere evitar generar más alarma de la que ya existe entre los vecinos, conscientes y sabedores de que se están produciendo este tipo de intervenciones a la entrada del río.