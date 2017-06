Los Barrios aprueba pedir a la Cámara de Cuentas la auditoría de las empresas

Miguel Alconchel, portavoz del grupo andalucista, informó que ya en 2012 se formuló la misma solicitud a la Cámara de Cuentas, incluyendo empresas y ayuntamiento, aunque nunca recibieron contestación a su petición. Señaló que el Ayuntamiento fue auditado en el año 2012 y que los planes de ajustes a los que está sometido el municipio le obligan a estar auditado. "Venimos a cumplir con un requerimiento judicial que tiene una gran complejidad porque todo lo que rodea a las empresas municipales es arduo y complicado", declaró Alconchel. El portavoz respondió a las críticas de la oposición señalando que en muchas ocasiones ha sentido vergüenza cuando se ha sentado ante otras administraciones y la información que llevaba no tenía nada que ver con la real. "He sentido mucha vergüenza, pero me la he tragado, la ha hecho dignidad y la he intentado convertir en trabajo para nuestro municipio", manifestó Alconchel.

Solo PP y PA votan el consejo local del plan estratégico

"Lamento que estas propuestas no salgan con unanimidad". Así acabó el turno de intervenciones el alcalde, Jorge Romero, en el punto relativo a la aprobacón del reglamento que regirá el Consejo Local del Plan Estratégico Integral de Ciudad Los Barrios Mejora 2031. Solo Partido Andalucista y Partido Popular aprobaron las reglas del juego del que será el órgano que establezca el futuro de Los Barrios. PSOE, PIBA y Los Barrios Sí Se Puede (LBSSP) se abstuvieron. Rubén Castillo, de LBSSP, criticó la ausencia de representantes ambientales, que sí están en los consejos sectoriales, y lamentó que se prevea la contratación de personal externo. David Gil, del PP, señaló que la verdadera preocupación del plan estratégido es cómo conseguir el dinero para sacarlo adelante. Salvador Puerto, del PSOE, justificó su abstención "por la restricción en la inclusión de representantes sindicales", dijo. el portavoz del PA, Miguelo Alconchel, calificó de "razonable" el reglamento, aunque admitió que no pueda gustar a todo el mundo. "No podemos constituir órganos ingobernables. Para eso están las comisiones sectoriales. Cada una tendrá su debate propio y se elevará al consejo local", manifestó el andalucista, quien destacó que en la mesa de medio ambiente hay gente muy cualificada y con el perfil exigido. Romero fue más duro con Castillo y le preguntó si había asistido a algún consejo local de medio ambiente o si lo que pretende es meter a alguien en particular en el consejo local. Respecto a la representación sindical esgrimida por el PSOE, explicó que están incluidos representantes de los sectores empresariales que están presentes en el municipio y no una representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento. "Me parece triste que para hablar del futuro del pueblo ataquemos al gobierno de Los Barrios. Con lo fácil que es empezar a trabajar. Lo que quieren es retrasar los procedimientos, cuando lo relevante es que salga adelante esta propuesta y empecemos a conocer cuál es el futuro del municipio", manifestó. El andalucista preguntó al pleno por qué no se ha hecho nada hasta ahora.