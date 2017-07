El Ayuntamiento vuelve a abrir el río Guadiaro para evitar la muerte de peces

El Ayuntamiento de San Roque actuó ayer con carácter de urgencia y abrió la bocana del río Guadiaro en unos doce metros de ancho. La información fue facilitada por el equipo de gobierno en nota de prensa, en la que aseguró que solo así se garantiza la oxigenación del estuario y se evita la muerte de peces que ya estaba registrándose. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, pidió al Gobierno y a la Junta de Andalucía que "dejen de discutir sobre este tema" y adopten una solución definitiva para que esta circunstancia no se repita el próximo año.

Ruiz Boix se desplazó hasta la desembocadura junto a parte de su equipo de gobierno para comprobar el trabajo que llevó a cabo una empresa contratada por el Ayuntamiento para tal fin.

"Me produce una sensación agridulce, porque si bien me alegra el que se evite la muerte de la fauna del río, tengo una sensación agria por el debate entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por este tema. Hace un año, el Gobierno nos abrió un expediente sancionador por hacer lo que estamos haciendo ahora, porque se atribuía esta competencia a la Demarcación de Costas. Ésta no quiere actuar ahora y ha echado la pelota al tejado de la Junta de Andalucía. Y la Junta dice que puede autorizar esta actuación, pero que ejecutarla no es su competencia", añadió el socialista.

Ruiz Boix manifestó que quien no tiene ninguna competencia es el Ayuntamiento, pero que se han visto obligados a ejercerla ante la emergencia medioambiental que supone la muerte de peces, constatada por la misma empresa que está levantando la tierra.

"El debate sobre la apertura de esta desembocadura -sostuvo- debe concluir. El objetivo debe ser que en 2018 no se vuelva a repetir este problema. Después de nuestra actuación no sabemos si dentro de un mes o de mes y medio la bocana se volverá a cerrar".

El alcalde elogió y agradeció el "enorme" trabajo realizado días atrás por voluntarios, ecologistas y vecinos, que consiguieron abrir un canal estrecho entre el estuario y el mar, aunque a las 48 horas se volvió a taponar.

"Hemos hecho esto para que no haya un delito medioambiental, y lo hacemos sin competencias y utilizando el dinero y los recursos públicos de los ciudadanos de San Roque. Espero que esta actuación no conlleve la apertura de otro expediente para el Ayuntamiento por parte de quien se esconde tras una mesa para no actuar", manifestó Ruiz Boix en su visita a la desembocadura.