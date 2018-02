El Ayuntamiento duda de la veracidad del acta del carril bici que mostró el PSOE

La concejala de Educación y Medio Ambiente, Laura Ruiz, insistió ayer en que el acta de entrega del carril bici -firmada por la entonces delegada territorial de Fomento y Vivienda, Gemma Araujo- que el grupo municipal socialista mostró el pasado jueves, no consta en el registro de entrada del Ayuntamiento. Ruiz aseguró que pedirá explicaciones a la Junta sobre por qué el documento obra en poder de Fernando Silva, portavoz del Grupo Municipal Socialista, sin que haya sido remitido al Consistorio. Laura Ruiz dijo que al equipo de Gobierno le sorprende "mucho y para mal" y le hace "sospechar" que Silva tenga el acta. "Esto es un tema muy serio. Presuntamente, a menos que se nos confirme lo contrario, podemos estar ante un caso de prevaricación y, si me permiten ir más alla, incluso de falsedad documental", manifestó la concejala, que se extraña de que Silva tenga "documentación privilegiada" en la que, por cierto, no aparece el registro de entrada en el Ayuntamiento.

"No es la primera vez que Silva prioriza los intereses de su partido a los de los algecireños. Ya ocurrió algo parecido con el Conservatorio. O explica muy bien qué ha pasado o debería plantearse dimitir", argumentó.

Laura Ruiz relató la historia del carril bici. "En la pasada sesión de la gerencia de Urbanismo el señor Silva preguntó por el estado del carril bici, porque es cierto que hay algunas vallas que, por el choque con vehículos y demás, están deterioradas. Nosotros respondimos que estábamos esperando porque ese carril no ha sido recepcionado", comenzó. "Hubo una reunión, efectivamente, en diciembre de 2016 en la subdelegación de Gobierno, donde estuvimos representantes políticos con técnicos municipales y de la Junta y la anterior delegada de fomento y vivienda, Gemma Araujo", continuó. "En esa reunión surgieron unas discrepancias porque entendíamos que el carril bici no estaba bien ejecutado. Las barandillas son de una calidad un poco regular y a la mínima se destrozan. La Junta puso a nuestra disposición 11 kilómetros de vallas adicionales para que se fueran reponiendo, una vez que esté recepcionado", relató. "En el transcurso entre esa reunión y la siguiente a la que nos emplazamos, hubo un cambio de cargo de Gemma Araujo por Federico Fernández y ese documento quedó sin firmar. Lo enviamos firmado por mi persona para que lo firmara Federico Fernández, pero hasta ahora no hemos reibido respuesta. Esto es la verdad y lo que consta en los expedientes de este Ayuntamiento", concluyó.