Ayuntamiento y propietarios del Escalinata ultiman un acuerdo

El intrincado caso Escalinata parece acercarse a su final. Los propietarios de las viviendas y locales que cayeron en ruina por la construcción del parking del mismo nombre han ultimado un acuerdo con el Ayuntamiento de Algeciras para el cobro de las indemnizaciones que les corresponden y la demolición del edificio. Y a cambio, los dueños ofrecen retirarse del proceso penal abierto contra el Consistorio e incluso solicitar que se suspenda la ejecución del derribo del parking, dictaminada judicialmente.

Esos son los principales puntos del acuerdo logrado tras meses de negociación, avanzado ayer por la Cadena Ser y pendiente de ser rubricado hoy a falta de un pequeño cambio. El pago de las indemnizaciones estaba pendiente desde que el Tribunal Supremo ratificase a final del año pasado que Ayuntamiento y Nautagest (la promotora del parking) tendrían que pagarlas de forma solidaria por los gastos originados a los propietarios al tener que abandonar sus viviendas, como alquileres, mudanza, abogados o informes técnicos. Los propietarios y el Consistorio fijan ahora en 1,3 millones de euros el coste de esas indemnizaciones, tras rebajar los vecinos parcialmente sus cálculos.

Esa cantidad tendrá que ser abonada por el Ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales antes de mayo de 2019. En caso de que no pueda abonarse con cargo solo a los presupuestos de 2018, se incluiría en los de 2019. Y difiere bastante de los cálculos expresados anteriormente por el Consistorio (que cifraba en unos 500.000 euros la cantidad a pagar) como por los propietarios (que llegaron a hablar de 2,6 millones con los intereses de demora).

A cambio de ese acuerdo, los propietarios se comprometen a no reclamar nada más al Consistorio por este caso. Pero la comunidad también desistirá de las acciones legales que tiene abiertas en el ámbito penal, es decir, que se retiraría del caso en el que están acusados los ex alcaldes socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios, el ex concejal andalucista José Luis Ortega y el arquitecto municipal Arsenio Pacios. Caso para el que ya está fijado el inicio de la vista oral el próximo 17 de mayo y que quedaría sostenido por la Fiscalía, que atribuye delitos de prevaricación continuada por autoría a los tres primeros y de prevaricación continuada y falsedad documental al cuarto.

El acuerdo propuesto incluye que la comunidad de propietarios solicitará licencia de demolición del edificio Escalinata en el plazo de un mes desde que haya cobrado el total de la indemnización. Las obras comenzarían en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia. En cambio, se instaría a la suspensión de la ejecución de las resoluciones judiciales que han acordado el derribo del parking Escalinata y las oficinas aledañas.

El presidente de la comunidad de vecinos, Emilio García-Sosa, declinó ayer valorar este acuerdo. "Lo que hay es un borrador y ni he comentado ni voy a comentar nada hasta que no haya un documento firmado", señaló.