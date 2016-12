El Ayuntamiento pone en marcha un catering para mayores sin recursos

El Ayuntamiento de San Roque pondrá en marcha a partir de mañana un nuevo servicio para las personas mayores del municipio que menos recursos tienen: el reparto de comida a domicilio. Un catering con el que se trata de prestar asistencia a un colectivo vulnerable que en muchas ocasiones tiene dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria, como la elaboración de las comidas, por lo que no ven cubiertas sus necesidades con el reparto de alimentos que ya se realiza desde el Consistorio. Además, muchos de ellos perciben pensiones no contributivas, cuya cuantía mensual es de 367,90 euros, lo que no les permite atender todos los gastos y les hace priorizar en muchas ocasiones el pago de la luz y el agua.

Para combatir esa realidad se pone en marcha este servicio, gratuito para los ancianos, que les proporcionará el almuerzo diario de lunes a viernes, aunque en el futuro se pretende ampliar este servicio también al fin de semana. Cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía, y el Consistorio aporta el resto.

El Ayuntamiento ha contratado una empresa del sector, que será la encargada de elaborar las comidas y distribuirla en los domicilios de las personas usuarias. Se oferta una dieta estándar, para aquellas personas que no padezcan enfermedades específicas, y además otras para personas diabéticas, con hipertensión, celíacas, con problemas de colesterol, entre otras. El servicio suministrará los almuerzos consistentes en primer plato, segundo y postre.

Este programa se va a ver complementado con una serie de actuaciones de carácter sociosanitario para lo cual ya se ha establecido un protocolo de coordinación entre la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales y los centros de salud del municipio. Esto permitirá que los profesionales sanitarios tengan conocimiento de las personas incluidas en el programa para proponer nuevos casos, valorar la dieta que se está administrando, y realizar un seguimiento de las personas.

Inicialmente atenderá a 69 personas que ya se han inscrito con anterioridad, pero los mayores interesados pueden presentar sus solicitudes si cumplen una serie de requisitos, ya que quedan plazas vacantes. Así, tienen que estar empadronados y residir en el municipio de San Roque o no disponer de ingresos económicos suficientes con los que garantizar la cobertura de sus necesidades básicas relacionadas con una alimentación equilibrada y sana.

Para su admisión en el programa se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad económica de convivencia, de forma que se entenderá la existencia de bajos recursos económicos cuando dicha renta no sea superior al 100% del Iprem en el supuesto de que la persona mayor viva sola (532,51 euros/mes) o bien no sea superior al 75% del Iprem en el supuesto de vivir acompañada (399,38 euros/persona/mes). El servicio será acreditado mediante valoración social de las trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de San Roque.

Según detalló ayer la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Maite Benítez, en la presentación del mismo, se va a priorizar la atención de tres perfiles de usuarios a los que se quiere dar cobertura a través de este programa, dado que son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y con riesgo de quedar afectados por problemas de salud derivados de la falta de alimentación equilibrada y acorde a sus necesidades específicas.

En concreto, tienen prioridad las personas mayores de 65 años con pensiones no contributivas, las personas que viven solas y carecen de redes de apoyo y las que presentan limitaciones en su autonomía funcional y con dificultades para la preparación de las comidas en sus domicilios debido a sus estados de salud, en especial aquellas que hayan sido valorados con algún grado de dependencia; también las personas incluidas en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Todas las personas que deseen ampliar información o solicitar la inclusión en este nuevo servicio pueden hacerlo a través de las trabajadoras sociales del Servicio de Información, Valoración y Orientación, los días que atienden los distintos núcleos de población de San Roque, o bien llamando a la propia Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales, al teléfono 956 780 676.