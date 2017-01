El Ayuntamiento inicia el pago de las nóminas tras la llegada de la interventora

Jimena ya tiene interventora y también secretaria municipal. Un mes después de la investidura de Francisco Gómez (IU) como alcalde, tras prosperar la moción de censura al alcalde del PSOE, Pascual Collado, la administración local vuelve a funcionar.

Durante la mañana de ayer, Blanca Palacios Gamers se incorporó como interventora de fondos. Actualmente, realiza esta misma labor en el municipio de Arriate (Málaga) y la Junta de Andalucía le ha dado el visto bueno para que pueda ejercer en ambos municipios.

Desde el pasado 9 de noviembre el Consistorio estaba sin interventor

Inés Carolina Fabregas, por su parte, será la nueva secretaria municipal, puesto que el actual ejercía de forma accidental. Fabregas ocupa este mismo puesto en Ronda (Málaga). Ambas habilitadas acudirán a Jimena un día por semana y ayer mismo comenzaron a trabajar.

"Han tenido que venir en tren porque con la nieve en Ronda no han podido coger el coche", explicó el alcalde, quien señaló que no ha podido viajar a Fitur para esperarlas.

El alcalde de Jimena mostró su satisfacción porque un mes después puede comenzar a trabajar con normalidad. Así, indicó que el pasado martes llegó al Ayuntamiento la autorización de la Junta y desde ayer comenzaron a abonarse las nóminas de noviembre, diciembre y la extra a la plantilla municipal, la cuestión más urgente.

Para Gómez, la única pega es que sólo podrán acudir al Ayuntamiento un día a la semana, si bien confió en que en pocos días puedan desbloquearse un gran número de trámites municipales, si bien el más urgente es el de las nóminas, que requieren de la firma de la interventora.

El alcalde se quejó hace unos días de la falta de solución de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial permitiendo que el Ayuntamiento estuviera tanto tiempo sin las habilitadas nacionales, ya que desde el 9 de noviembre no había interventor en el Ayuntamiento, tras la marcha del anterior. El concurso según Gómez se convocó un mes después y el procedimiento es muy largo por lo que hasta que no pasen dos meses no se resolverá y vendrá el interventor definitivo.

Las dos habilitadas proceden de Málaga, al no haber ninguno de la provincia que quisiera acumular trabajo. El único que accedió fue el interventor del Ayuntamiento y de la Mancomunidad, Antonio Corrales, pero la Junta de Andalucía no lo autorizó.