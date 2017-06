El Ayuntamiento vuelve a impulsar el uso turístico del pantano de Guadarranque

El Ayuntamiento de Castellar quiere impulsar el uso turístico y recreativo del pantano de Guadarranque, una iniciativa en la que el alcalde de Castellar, Juan Casanova, ha trabajado desde que llegó a la Alcaldía. El pasado martes asistió a una asamblea de la federación de municipios con embalses junto al alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, interesado también en proyectos turísticos en el embalse de Charco Redondo.

Casanova señaló que el objetivo es crear un lugar recreativo que gire en torno a una zona lúdica junto al pantano. "Nosotros no tenemos playa pero tenemos pantano y queremos darle u uso turístico y lúdico", añadió el primer edil.

A pesar de los impedimentos, seguimos empeñados en conseguirlo"

Entre los usos que se le pueden dar a esta zona se encuentra la navegación a vela, kayak, en definitiva actividades de bajo impacto medioambiental. El alcalde indicó que también se pueden aprovechar las infraestructuras creadas en torno al embalse para realizar rutas senderistas.

Casanova se quejó de que estos proyectos, que parecen sencillos tienen muchos impedimentos por parte de la administración. Así, desde la Junta se les exige a los ayuntamientos que primero elaboren el proyecto, detallando el impacto, la inversión y después se estudiará si es viable. "No entendemos las trabas administrativas que existen y no estamos de acuerdo en gastar recursos y tiempo elaborando un proyecto que después puede no ser aprobado. Queremos que se nos diga si se puede hacer y si es así poner todo nuestro empeño", añadió.

Casanova añadió que baraja este proyecto desde hace seis años, cuando llegó a la Alcaldía. "Conseguimos que el río Guadarranque fuera navegable pero cuesta mucho esfuerzo que una empresa quiera arriesgar en un proyecto", explicó el alcalde, quien recordó que recientemente se ha adjudicado a una empresa el punto de información turístico del castillo y está interesada en hacer algo en el pantano pero sólo permiten hacerlo en la cola de la presa, lo que significa más kilómetros para acceder.

"Todo esto llevaría mucha tramitación pero estamos empeñados en conseguirlo", apuntó.

En 2015, la Junta de Andalucía incluía como novedad en el segundo Plan de Desarrollo Sostenible del parque de Los Alcornocales, hacer de los embalses y su entorno un recurso para el turismo activo y sostenible. El Plan pretendía que en estos espacios se podían articular actividades socioeconómicas que impulsarán la economía, no obstante, la estricta normativa ha ralentizado los proyectos.