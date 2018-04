El Ayuntamiento busca a Segundo Ávila vía BOE para notificarle una multa

El Ayuntamiento de Algeciras tiene problemas para encontrar a su concejal de Vivienda, Playas, Parques y Jardines y Cementerio, Segundo Ávila. O para ser exactos, para notificarle una multa de tráfico. Así se recoge en el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado por parte del Consistorio, de notificaciones de denuncia, en el que se hace pública la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico de Algeciras para comunicarlo a aquellos infractores a los que no se le ha podido informar la multa en su último domicilio conocido.

En el caso de Segundo Ávila, la multa que busca a su dueño fue impuesta por exceso de velocidad en vía urbana por la Policía Local. El pasado mes de noviembre, su vehículo fue sancionado por sobrepasar la velocidad permitida dentro de Algeciras, una falta que puede conllevar una sanción grave o muy grave. El caso de Ávila está dentro del primer supuesto, con 300 euros de multa y la retirada de dos puntos del carné de conducir. Esa multa indica que iba un mínimo de 21 km/h y un máximo de 30 km/h por encima de la velocidad marcada.

Como cualquier sanción de tráfico, el organismo que la impone tiene la obligación de notificarla al último domicilio que conste del interesado y repetir la visita en otro día y hora en caso de no encontrar nadie en él. De no poder comunicar de esta forma la denuncia por no hallarse nadie en el domicilio, no querer recoger la notificación o ser desconocido el infractor en la vivienda, se pasa a los boletines oficiales. Estos sirven para dejar constancia de que se ha comunicado la denuncia a los infractores, para que puedan recurrirla. Y hasta allí ha llegado sorprendentemente un miembro de la Corporación local, en un expediente instruido por el jefe de servicio del Área de Seguridad Ciudadana.

En ese caso están todos los incluidos en los varios anuncios de notificaciones que publicó ayer el Ayuntamiento de Algeciras. El concejal tiene ahora 20 días naturales para optar por una de estas tres posibilidades: identificar al conductor del vehículo en caso de ser distinto del titular. También puede beneficiarse de la reducción del 50% del importe de la multa si realiza el pago en el plazo indicado, algo que supondría una renuncia a formular alegaciones. O presentar alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

El Ayuntamiento de Algeciras remitió al día de hoy para comentar esta información.