El Ayuntamiento sobre Recolte: "Es un problema de empresa y trabajadores"

El conflicto que se abre por la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo de Recolte, la concesionaria del servicio de parques y jardines en Algeciras, es "un problema de empresa y trabajadores". Así lo remarcó ayer el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, que se ofreció a mediar en ese conflicto y se mostró confiado en que este "tiene arreglo".

El Consistorio ya medió anteriormente. UGT y CCOO firmaron el pasado verano un acuerdo con el Ayuntamiento para la renovación del convenio colectivo de la empresa. En él se incluían una serie de medidas, como la conversión en fijos de 13 empleados eventuales, la reducción de jornada en una hora en verano y una subida salarial.

Esas medidas fueron presentadas a la empresa, concesionaria de un servicio municipal, para su incorporación al nuevo convenio y ahí es donde han surgido los problemas, según los empleados porque la sociedad no quiere acceder a otorgar esas mejoras hasta que el Ayuntamiento no consigne un aumento del canon a abonar a Recolte por la prestación del servicio, aseguran los sindicatos.

La puesta en marcha de estas medidas tendría un coste aproximado de medio millón de euros, explicaba ayer el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, en una empresa que tiene una facturación anual de unos cinco millones. Y "el Ayuntamiento no puede reconocer" una subida de esa cuantía porque estaría incumpliendo el pliego de condiciones del concurso, la normativa de contratación pública y el plan de ajuste municipal. De hecho, el contrato establece que la subida anual podrá ser del IPC+1, porcentaje que no cubriría el aumento del gasto.

Pese a ello aseguró que "se buscarán las fórmulas" para dar salida a la situación. Según fuentes sindicales, el Consistorio ha prometido tramitar un cambio en el contrato inicial para poder dar cabida a esas modificaciones del convenio e incluso el interventor habría dado su visto bueno a ese cambio.

Otra cifra que se maneja durante la negociación es la de la elevada deuda del Ayuntamiento con Recolte, que según Podemos supera los 10 millones de euros (1,1 millones en 2014, 4,4 en 2015, 2,4 en 2016 y 2,9 en 2017).

La formación morada expresó su apoyo a los 70 trabajadores de Recolte. Para el secretario de Organización de Podemos Algeciras, Juan Hoyos, "es inadmisible que la plantilla lleve un año esperando la negociación del convenio, con el antiguo prorrogado durante un año", por lo que pide al equipo de Gobierno del PP que intervenga.

Para Hoyos, "la postura del equipo de Gobierno del PP no es nueva. Es la misma que adoptan cada vez que hay un conflicto en algunos de los servicios que tiene privatizado: mirar para otro lado como si la cosa no fuera con ellos". "Entendemos que la medida más deseable es la remunicipalización, no sólo de este, sino de todos los servicios municipales", apostilló Hoyos.