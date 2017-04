El Ayuntamiento pide a la Diputación el inventario de los caminos públicos

El Ayuntamiento y la Diputación provincial se enfrentan por el inventario de caminos públicos. El equipo de gobierno critica que los trabajos están finalizados pero la entidad provincial no lo ha entregado a pesar de los diferentes requerimientos que se le han hecho. Uno de los objetivos del actual equipo de gobierno, que encabeza Francisco Gómez (IU), fue la reclamación del inventario de caminos públicos elaborado hasta la fecha por la Diputación de Cádiz.

Desde el Ayuntamiento se asegura que el documento se encuentra en manos de la diputada responsable de ese área, Maribel Peinado, y está finalizado desde diciembre de 2016.

"No ha sido entregado después de cuatro meses de insistencia. Desde la propia Diputación no se ponen de acuerdo. En los últimos días se nos ha pedido este mismo documento desde un área diferente a la que lo realizó, para incluirlo en un inventario provincial y así poder acceder a las posibles subvenciones que la Diputación provincial podría convocar. Al no contar con él, nuestro municipio no podría acogerse a ninguna de estas convocatorias, con el perjuicio que ello conllevaría, y que esperamos que no llegue a ocurrir", apuntan desde el equipo de gobierno.

Desde la Diputación se aseguró que no está completo y falta la parte técnica. Confirmaron que ha terminado la primera parte, el trabajo topográfico sobre el terreno, pero está pendiente la parte jurídica que es la más complicada. Así, se apuntó que el documento tiene un gran número de senderos públicos y privados que requieren de asesoramiento jurídico.

Desde la entidad se aseguró que cuando esté finalizado el Ayuntamiento de Jimena será el primero en recibirlo.

Estos trabajos fueron una encomienda al área de Desarrollo Sostenible por parte de la de Infraestructuras de la Diputación.

El inventario de caminos públicos representa una herramienta para el desarrollo económico dentro de los ámbitos turísticos, empresariales, forestales y medio ambientales. Desde el equipo de gobierno se considera una guía indispensable también en la recuperación y puesta en valor del patrimonio municipal.