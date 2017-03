La Audiencia reactiva la causa penal contra tres exalcaldes de Los Barrios

"No se trata solo de que la gestión no quede impune, sino de lo que significaron aquellas empresas que componían un entramado para propiciar el enchufismo y las adjudicaciones a dedo", manifestó Alconchel en el pleno. El alcalde añadió que el equipo de gobierno seguía legitimado, como cuando inició la causa, para continuar con los recursos.

Los andalucistas defendieron que la sentencia no era firme y que, por tanto, el caso no estaba cerrado tal y como expresa ahora la sección de la audiencia.

El anuncio por parte del equipo de gobierno de que recurriría el archivo del juzgado de Instrucción llevó al grupo socialista barreño a trasladar una propuesta in voce en el pleno del citado mes en la que solicitó que fuese el pleno el que decidiese o no iniciar el citado recurso. La moción fue denegada por PA y Partido Popular.

El juez señaló en su auto de archivo que "no puede acreditarse que actuaran en beneficio propio o de terceros ni que mediase en su gestión ánimo de lucro", además de manifestar que no quedó comprobado que tanto los exalcaldes como los miembros de los consejos causaran perjuicio a la sociedad abusando del ejercicio de sus cargos.

"La gestión de las empresas fue negligente"

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, señaló que no se puede obviar en ningún momento que la gestión de las empresas municipales fue nefasta. "Si fue negligente, creemos que debe haber responsabilidades penales para quienes estuvieron al cargo de su gestión", manifestó Romero. El andalucista, calificó el auto como de buena noticia, aunque señaló, no obstante, que hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales y que aunque el recurso haya sido aceptado eso no determina el futuro de la causa. Lamentó, además, que el Partido Socialista y su portavoz en el pleno, Salvador Puerto, no hayan tenido interés a lo largo de todos estos años en participar en la investigación de estas empresas. El andalucista ha reiterado en multitud de ocasiones que el dinero que están reclamando pertenece a todos los vecinos del municipio de Los Barrios.