La Audiencia Provincial retomó esta causa después del archivo dictado por el juzgado

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Algeciras retomó la causa penal iniciada contra los responsables de las empresas municipales después de que la sección de la Audiencia Provincial de Algeciras admitiera las alegaciones interpuestas por el alcalde, Jorge Romero, contra el archivo de la denuncia, decretado por el citado juzgado. La sentencia de la audiencia fue hecha pública el pasado mes de febrero, cuando la sala solicitó al juzgado de instrucción que prosiguiera con las diligencias previas.

La Audiencia Provincial reactivó así una causa que se inició en enero de 2013 contra los tres ex alcaldes socialistas y 19 miembros de los consejos de administración de las empresas municipales por presuntos delitos contables en las cuatro mercantiles.

El inicio de la denuncia fue acordado en un pleno de 2012 tras la elaboración del informe para solicitar el procedimiento concursal para Iniciativas Los Barrios, GAMA, Radiotelevisión Los Barrios y la Empresa Municipal de Recaudación. El sobreseimiento inicial fue dictado en abril de 2016, alegando el juzgado que "no puede acreditarse que actuaran (los ex alcaldes) en beneficio propio o de terceros ni que mediase en su gestión ánimo de lucro". La posterior decisión de la Audiencia de retomar el caso estaba justificada, según el auto, porque se entendía que no se habían practicado todas las diligencias acordadas. "Puesto que el juez instructor ya determinó que el libramiento de los oficios que pidió en su día el ahora recurrente era una prueba de pertinente práctica en este momento, entendemos que debió esperar a que se recibieran los mismos para ordenar lo procedente. Solo en ese momento podríamos hablar de una instrucción terminada, extremo éste que justifica a nuestro entender que se revoque el auto, sin entrar en si pudiera o no haber indicios de responsabilidad criminal", explicaba el auto que salió de la Audiencia.