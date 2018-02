La Audiencia de Pontevedra desestima la petición de nulidad del juicio contra Miñanco

La Audiencia de Pontevedra desestimó ayer la petición de nulidad del juicio por blanqueo contra Sito Miñanco, detenido el pasado día 5 en Algeciras, y otras cuatro personas. Lo solicitaron los abogados de la defensa al entender que la investigación ha sido prospectiva y los hechos han prescrito.

Además de Miñanco, para quien el fiscal pide 6 años de prisión y 10 millones de multa, se sientan en el banquillo su primera esposa, su cuñada, una de sus hijas y un empresario por su papel de presunto testaferro.

La primera de las dos jornadas señaladas inicialmente para este juicio se consumió con el trámite de cuestiones previas, con lo que las declaraciones de todos los acusados se concentrarán mañana. El abogado de Sito Miñanco pidió que se fijen más fechas al dudar de que en la jornada que resta pueda concluir el juicio, y advirtió de que se podría ver obligado a renunciar a la defensa de su cliente por problemas de agenda.

El tribunal desestimó la petición de la defensa de que dos de sus miembros se abstengan al haber dictaminado sobre qué juzgado, si el de Vilagarcía o el de Cambados, era competente para instruir la causa en su inicio.

Entiende el tribunal que no ha habido "contaminación subjetiva ni objetiva", pues la Audiencia solo se pronunció sobre una cuestión de competencia territorial y no valoró el material probatorio de la causa. Tampoco aprecia, como sugerían los abogados de la defensa, que la investigación fuese prospectiva ni que se haya vulnerado el derecho a la defensa alegado por el representante de Sito Miñanco.

El abogado de Miñanco, Gonzalo Boye, manifestó a la conclusión de la primera jornada del juicio que el jurado está "muy contaminado" y que solicitará su recusación. Durante el trámite de cuestiones previas, Boye acusó al fiscal de buscar "por todas la vías" sentar a su cliente en el banquillo. Aseguró que el hecho de que Miñanco "tenga unos antecedentes no significa que no tenga derechos" y concluyó: "No admitiremos jamás culpabilidad".

También se quejó de las dificultades que ha tenido para preparar el juicio, ya que, en su versión, le han prohibido hablar con Miñanco hasta el lunes. Además afirmó que han tenido a Prado Bugallo viajando "por media España" y que su salud se ha visto "comprometida".

Y es que Sito Miñanco fue detenido en Algeciras y enviado a prisión preventiva hace tres semanas en una nueva macrooperación antidroga desarrollada en varios puntos de España y en la que resultaron heridos tres agentes de la Policía.