Arcgisa ingresará casi un millón con la venta de agua a la Costa del Sol

El Campo de Gibraltar volverá a vender agua a la Costa del Sol en breve. La negociación para establecer el precio del líquido que se transferirá a la vecina Málaga está ultimada y ayer la empresa Acosol, la encargada del suministro en la Costa del Sol, anunció que le serían transferidos 4 hectómetros cúbicos. El Campo de Gibraltar consigue a cambio subir la tarifa del agua en alta: pasará de 0,16 euros por metro cúbico a 0,24, un 50% más, lo que le supondrá unos ingresos de 960.000 euros.

Ese es el precio que se está barajando en el acuerdo que está a punto de ser firmado. Las transferencias de agua entre ambas provincias estaban paralizadas desde enero del pasado año debido a la sequía, con el objetivo de acumular reservas para el abastecimiento comarcal. La Junta de Andalucía incluyó esta medida dentro de las actuaciones a ejecutar para hacer frente a la escasez de lluvias. Con la entrada del nuevo año y el empeoramiento de la situación, los trasvases vuelven a autorizarse. De hecho, según explica el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, el decreto de sequía que analiza hoy el Consejo Andaluz de Medio Ambiente incluye minitrasvases en el interior de Andalucía "para repartir bien el agua que tenemos".

Con esa medida sobre la mesa, Acosol y la empresa Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (Arcgisa) reanudarán las transferencias a los depósitos de Manilva, Casares y Estepona, algo necesario ante el repunte del consumo y la buena situación turística de Málaga, explican desde Acosol. Pero habrá nuevas condiciones. Por un lado, el volumen se reduce: se pasará de un máximo de 7 hectómetros cúbicos a 4. Por otro, Arcgisa cumple el mandato que le dio su matriz, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar: elevar el precio del agua en alta a la Costa del Sol, que estaba establecido en 0,16 euros por metro cúbico.

A un precio de 0,24 euros la empresa campogibraltareña ingresará 960.000 euros, 320.000 más de los que hubiera cobrado con la tasa anterior. Un importe que podrá ser destinado a mejoras de infraestructuras o repercutido en los costes del servicio en todos los municipios en los que se presta.

Por otra parte, las medidas a adoptar en época de sequía también repercutirán en el Campo de Gibraltar. La Junta de Andalucía prevé equipar con las instalaciones necesarias el acuífero de Pinar del Rey, reserva estratégica del Campo de Gibraltar, para que se puedan utilizar los 8 hectómetros cúbicos de agua que se consideran extraíbles anualmente en caso de necesidad.

El Consejo Andaluz de Medio Ambiente revisará hoy un decreto de sequía que entre otras actuaciones incluye "mini trasvases", algunas obras de distinta envergadura para garantizar el abastecimiento y liberar también algunas cantidades dirigidas a la agricultura de las zonas donde la situación es peor.

Según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, pese a la actual situación de sequía "con un periodo igual que el actual de cinco años seguidos por debajo de la media y este, muy por debajo de la media, hace veinte años había restricciones en la mayor parte de las capitales y grandes ciudades de Andalucía", cosa que hoy no ocurre.

Hay municipios que no se abastecen de sistemas generales, sino que beben de acuíferos y pozos, en los que "sí hay problemas más serios, pero los grandes sistemas siguen garantizados", añadió en declaraciones recogidas por Efe. Según el consejero, eso hace 20 años no pasaba, "lo que quiere decir que se ha avanzado y que se tiene que seguir avanzando, pero que la experiencia no ha caído en saco roto".