Arcgisa velará por que el recibo no suba si Sotogrande vende Aguas del Valle del Guadiaro

Arcgisa, empresa empresa pública participada al 100% por la Mancomunidad de Municipios que se encarga de la gestión del agua, velará por que el recibo no se incremente a los ciudadanos de Sotogrande y de Pueblo Nuevo de Guadiaro si finalmente Sotogrande SA vende su empresa Aguas del Valle del Guadiaro, que se encarga de abastecimiento en esta zona. Como ya informó ayer Europa Sur, la operación de venta por unos 30 millones de euros está avanzada.

Fuentes conocedoras de la operación indicaron que para que la operación sea beneficiosa para los nuevos propietarios habrá que subir los precios en torno al 7% o el 8%. Aunque Arcgisa no puede intervenir ni ha sido informada de forma oficial de esta operación, velará por los servicios públicos y lo hará si se produce la venta. "Haremos nuestra función de fiscalizar y controlar los servicios públicos que ofrece Aguas del Valle del Guadiaro para que se presten en condiciones óptimas y a un coste ajustado a la realidad", indicó José Manuel Alcántara, director general de la empresa pública.

"En relación con la información que ha publicado Europa Sur se está produciendo una venta de la empresa y no de la concesión, por tanto ahí Arcgisa no tiene posibilidad de intervenir. En cuanto a las cifras (30 millones de euros), me parece que bajo ningún concepto eso puede hacer viable a corto o medio plazo la concesión. Pagando esas cantidades bajo la prestación del servicio público de Aguas del Valle del Guadiaro como concesionaria de Sotogrande es imposible recuperar la inversión. No tenemos posibilidad de intervenir porque se escapa de nuestras competencias, pero es preocupante y nunca vamos a posibilitar que ningún tipo de maniobra especulativa incremente el recibo a los ciudadanos porque es nuestra obligación", afirmó Alcántara.