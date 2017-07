Apuesta por un 'modus vivendi' sobre la Verja, el aeropuerto o las aguas mientras se negocia el estatus

Alenjandro del Valle, coordinador del seminario sobre Gibraltar, expuso en la primera jornada del curso la necesidad de crear lo que él denomina un modus vivendi para cuestiones importantes como el paso fronterizo, el aeropuerto o las aguas mientras llega un acuerdo definitivo.

Pero la actual situación no pone fácil los consensos, según el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz (UCA). En su opinión, "la cuestión de la soberanía envenena la convivencia diaria" a pesar de que son dos esferas completamente separadas.

"Estas dos esferas están poco operativas. No hay ningún avance en la negociación. Todo está muy parado. El Proceso de Bruselas no avanza y desde 2006 los británicos mantienen que no habrá ninguna negociación sobre Gibraltar sin el consentimiento de Gibraltar, ni siquiera para sentarse a iniciar el proceso.

Del Valle señaló que a esta situación se unió la irrupción del Brexit, cuyos procedimientos se elevan todos al requisito de la unanimidad, y el conocido punto 24 del proceso de negociaciones para la salida del Reino Unido, donde España afirma que una vez que haya abandonado la unión, ninguno de los acuerdos pactados podrá aplicarse a Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido. "Por tanto, estamos hablando de dobles acuerdos. Primero el que protagonizarán Reino Unido y la Unión Europea, y en el que participa España; y luego los condicionados a un acuerdo bilateral en lo que compete a Gibraltar. "Al menos hay un avance. Ya no se ignoran, aunque sigan estando supeditados al acuerdo bilateral", manifestó.

Del Valle manifestó que José Manuel García-Margalo, anterior ministro de Exteriores, se equivocó al plantear un acuerdo de soberanía con un gobierno en funciones y sin pasar por el debate previo de los distintos partidos en las cortes generales.