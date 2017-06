Apdha denuncia el trato que reciben los menores que llegan en pateras

La Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía (Apdha) criticó ayer el trato a los menores que llegan en pateras por parte de las administraciones competentes, Gobierno y Junta de Andalucía.

Apdha indica que los derechos de los menores se están convirtiendo en "papel mojado". Así, la ONG señala que las instalaciones para primera atención son inadecuadas, los medios insuficientes y la falta de personal para hacerse cargo de los menores es asfixiante. "En muchas comisarías los menores son encerrados junto a los mayores, lo que está expresamente prohibido por la legislación del menor. Y sucede porque no hay funcionarios que puedan hacerse cargo de ellos. Esta falta de funcionarios llega al punto de que apenas se pueden atender las peticiones de ir al baño o de darles agua. En ocasiones, los menores son esposados en la vía pública, como ocurrió en Vejer la semana pasada", relata la asociación.

"Hay una absoluta falta de coordinación entre el servicio de menores de la Junta y la Policía que ha de hacer el traslado. Muchas veces los menores son trasladados a los centros sin saber previamente si hay plazas vacantes o no, y al llegar tienen que dar la vuelta para buscar otro sitio porque ese centro no tiene plazas libres. Las ordenes de traslado no siguen el protocolo adecuado", apunta.

Apdha denuncia además la carencia e infraestructuras adecuadas, el incumplimiento de los protocolos y la atención deficiente que sufren los menores por las distintas administraciones.