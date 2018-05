Antonio Sanz asegura que los narcos "irán cayendo y perdiendo la batalla uno a uno"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que en el Campo de Gibraltar "no hay lugar para cárteles de narcos ni para la impunidad" y advirtió de que "irán cayendo y perdiendo la batalla uno a uno antes de lo que se imaginan".

Sanz realizó estas declaraciones en Sevilla, en su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde fue presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno en Andalucía expresó su especial agradecimiento al "eficaz trabajo" que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con la Agencia Tributaria frente al narcotrafico en el Campo de Gibraltar".

"El Estado va a ganar esta batalla, por tierra, mar y aire, que nadie lo dude. Ni aquí está en riesgo el principio de autoridad, ni el estado de derecho está en cuestión", manifestó Sanz, que insistió en que "no hay lugar para cárteles de narcos ni para la impunidad". Además, advirtió de que "irán cayendo y perdiendo la batalla uno a uno antes de lo que se imaginan".

El delegado precisó que en el Campo de Gibraltar "no hay día sin acciones eficaces", que están dando resultados y que suponen "un importante freno a las mafias del narcotráfico", con continuas operaciones en las que se incautan de grandes cantidades de droga, se detiene "a los cabecillas" y se desarticulan sus logísticas e infraestructuras.

Sanz, como ya hiciera el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, negó la existencia de un cártel en el Campo de Gibraltar. A juicio del delegado, "toda la fuerza" que se pone por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado provoca que "los narcos busquen otras zonas".

"No estamos ante un problema nuevo en la zona", incidió Sanz, que recordó la situación crítica que se vivía en el Campo de Gibraltar en la década de los 90. "No caigamos en el titular fácil de que la sociedad del Campo de Gibraltar está metida o enganchada al problema del narcotráfico", solicitó Sanz, que no negó el problema y llamó a "atajarlo", pero ha insistió en que cuando "se ataca allí, se mueven por el río y buscan otras zonas", apuntando la detención producida días atrás en Huelva de narcos del Campo de Gibraltar.