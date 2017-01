Andalucía movilizará 8.000 millones para sostener y ampliar su industria

Acabar con la desigualdad industrial que arrastra el sector industrial andaluz desde mediados del siglo pasado. Éste es el principal reto del Pacto andaluz por la Industria que fue firmado ayer en el Palacio de San Telmo por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; el secretario general de CCOO Andalucía, Francisco Carbonero, y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla.

El pacto movilizará 8.000 millones de euros, financiados tanto con recursos públicos como privados, en los próximos cuatro años con idea de crear el marco necesario para sostener el sector industrial ya establecido en Andalucía, haciendo que éste gane tamaño, y propiciar que se instalen nuevas industrias. El pacto pretende, en suma, "propiciar condiciones óptimas para generar una industria fuerte, competitiva y sostenible, con empresas que sean capaces de crear empleo de calidad, con solvencia internacional", según consta en el propio texto firmado. Además, el acuerdo es considerado por sus firmantes como "el primer eslabón de una cadena en favor de la industrialización de Andalucía que no sólo persigue incrementar el peso específico del sector en el PIB autonómico, sino también implicar al conjunto de la ciudadanía en ese gran objetivo".

Tanto Díaz como los representantes de los agentes sociales enfatizaron que el empleo industrial es de calidad y mejor retribuido y que las regiones que cuentan con más industrias "han resistido mejor la crisis que las que están menos industrializadas". La calidad salarial también fue denominador común. Sobre ésta, la presidenta andaluza alertó: "Bajando los salarios no hemos conseguido nada más que precarizar el empleo y abrir la brecha de la desigualdad". Y agregó: "No vamos a retener el talento si no lo pagamos bien".

El pacto se marca cinco objetivos. En primer lugar, desarrollar el tejido industrial andaluz hasta lograr que en 2020 las empresas manufactureras y de servicios avanzados incrementen hasta el 18% sus aportaciones al VAB andaluz, aumentando en un 20% el número de empresas industriales de entre 10 y 50 personas trabajadoras; incrementando la productividad, mediante el desarrollo tecnológico, y su competitividad; incidiendo en la reducción de su intensidad energética en al menos un 5%, y diseñando e implementando actuaciones de acompañamiento y asesoramiento en procesos de integración industrial. El segundo objetivo es el aumento del empleo industrial y la mejora de su estabilidad, calidad y seguridad. La pretensión es recuperar los 533.798 empleos que el sector tenía antes de la crisis y para ello se potenciará la formación, se reducirá la temporalidad en un 10%, se mejorará las condiciones de seguridad en el trabajo, así como la igualdad de sexos. Reforzar la innovación en la industria es el tercer objetivo del pacto, para lo que los firmantes se proponen duplicar el número de empresas innovadoras, aumentar en un 20% la innovación en las empresas existentes, elevar en un 50% las patentes nacionales y duplicar el porcentaje de empresas que se incorporen al mercado digital. Impulsar la internacionalización de las empresas industriales y fomentar la cooperación mutua son los otros dos objetivos.

La firma del pacto reunió en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía a más de 300 representantes del tejido económico y social de la región. Entre las compañías y organizaciones presentes estuvieron Cepsa, Telefónica, Endesa, Caixabank, Iberdrola, Orange, Vodafone, Covap, Coosur, Navantia, Ayesa, Airbus, Acerinox, la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, Persán, Ezentis o Atlantic Copper, entre otras. También asistieron al acto de la firma presidentes de las autoridades portuarias y rectores de las universidades andaluzas.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, remarcó tras el acto el "evidente protagonismo" de la provincia en el panorama industrial andaluz gracias a las "dos importantes concentraciones industriales radicadas en torno a las bahías de Cádiz y Algeciras".