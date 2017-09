"Andalucía debe aportar soluciones de recambio"

Emiembro de una conocida familia de empresarios, González Troyano (Algeciras, 1940) pasó su infancia y juventud en su ciudad natal y en un internado de Córdoba. Tras el Bachillerato se fue a Barcelona, "donde me hice comunista nada más llegar". Articulista del Grupo Joly, su mirada es la del escéptico que observa desde la distancia.

-Su amigo y cronista de Algeciras Luis Alberto del Castillo dice de usted que es uno de los grandes ausentes de la ciudad.

-A veces, uno se desengaña por apuestas que ha hecho con la mejor voluntad, pero que han dado poco resultado. Recuerdo que a finales de los 70, cuando se recuperó Villa Smith, hicimos un curso de verano espléndido con ponentes de primer nivel intelectual, ninguno de los cuales cobró una peseta. Me volqué muchísimo en aquello y pensé que iba a tener continuidad como elemento de cohesión de la mancomunidad, aunque no fue así. Cuando ese entusiasmo que tienes no se ve correspondido... Me dolió mucho y me sentí frustrado por la aventura.

-El poema que le dedica Del Castillo en su último libro se titula 'Vigilia en la trinchera'. Viene al pelo.

-Sí, probablemente. El problema es cuando vienen todos a hacerse la foto y luego se olvidan de las iniciativas. Fíjese que a José Luis Cano, a quien luego le han dedicado el centro documental y le han rendido tantos homenajes, vino desde Fuengirola y lo ignoraron hasta el punto de que no querían pagarle la noche de hotel. Sentí poco afecto entre mi pueblo y yo y me fui desentendiendo.

-¿Fue por esas inquietudes por lo que se fue a estudiar a Barcelona?

-Fue una decisión de mi familia, que tenía una tradición liberal y masónica, y también mía. Frente a Madrid, Barcelona era una ciudad abierta y europea, y por eso rechazo tanto ahora todas estas historias del secesionismo. Hice la carrera de Filología Española y estuve allí hasta 1976, que me vine a la Universidad de Cádiz.

-También se formó en la Sorbona, en París.

-¡Bueno, he estado en muchos sitios porque soy muy viejo! He estado también como profesor en Fez, en EEUU... Es algo muy normal en el mundo universitario.

-Su tesis doctoral versó sobre el torero como héroe literario.

-El del toro es un mundo que siempre me ha gustado mucho. Y el de la investigación, obviamente. Ahora acabo de terminar un libro sobre Joselito, El Gallo. Hace tiempo, no obstante, que estoy distanciado del mundo de los toros.

-¿Por qué?

-Creo que hubo un momento en el que el poder del torero se impuso al ganadero y al público. La tauromaquia se ha venido manteniendo a flote gracias a un equilibrio entre las tres partes, pero la fiesta ha ido cayendo desde que el público perdió exigencia y el ganadero se sometió al criterio del torero. El toro ha dejado de ser un enemigo para convertirse en un animal domesticado.

-Intuyo que los argumentos de Morante para retirarse no le convencen.

-No, eso es puro espectáculo y escenario. Veo muy difícil que los toros puedan recuperarse porque los aficionados más exigentes han desertado. Si el torero se luce más en las revistas del corazón que en la plaza, el fraude es claro. Hay además una sensibilidad muy poco dispuesta a aceptar el lado trágico de la fiesta.

-¿Le llega alguno de los toreros actuales?

-No, porque el toro ha desaparecido como enemigo. Los toreros más famosos y de más éxito eligen las ganaderías que quieren lidiar y eso desnaturaliza todo. Antes era el ganadero el que imponía su criterio. Ahora el toro viene ya sometido a la plaza. Este proceso no tiene marcha atrás y los toros perdurarán diez, quince años, cada vez buscando a otro tipo de aficionado.

-Tauromaquia y literatura, sus dos referentes vitales.

-Bueno, he tratado de hacerlos compatibles. La tauromaquia ha provocado emociones muy intensas, con riesgo, temple, arte... Eso ha sido maravilloso mientras ha existido, el problema vino cuando todo eso se convirtió en un simulacro. Los momentos únicos han desaparecido.

-¿Y no se ha prostituido también la literatura?

-No creo, no.

-¿No se ha vendido al gran público, con grandes operaciones de márketing?

-No es malo que haya un señor que escriba y venda muchos libros. Alberto del Castillo, por ejemplo, y otras personas hacen una gran apuesta por la literatura como forma de compensar determinadas carencias. Todos nos ponemos a escribir o leer porque pensamos que el libro o la obra de arte siempre nos va a dar aquello que la vida no nos puede ofrecer. Si eliges hacer dinero, eso es ya otra cosa.

-¿Cómo se ve Algeciras desde la distancia?

-El crecimiento que ha tenido la ciudad es muy de agradecer, pero me da la impresión de que esa acumulación de riquezas y de edificios debería haberse hecho de una forma mucho más armónica. Una ciudad tiene que repercutir en la memoria del pasado, de tal forma que las personas no solo vivan su presente, sino también la ciudad que fue el siglo pasado y anteriores. Eso no lo puedes tener en Algeciras, que ha maltratado su paisaje urbano.

-¿Se ha perdido gran parte de la esencia de la ciudad?

-Claro. Cuanta más rica es nuestra mirada, más ricos nos volvemos. Cuando paseas por una plaza del S.XVIII puedes percibir la vida de entonces, o cuando vas a un museo el cuadro te facilita una visión que te saca de tu propia cotidianeidad. Lo mismo que cuando lees a Tolstói o Dostoievski te pueden llevar a la San Petesburgo del s.XIX.

-Hay sensaciones del pasado que el arte nos puede ayudar a recuperar.

-Ahí está esa novela tan maravillosa de Proust, En busca del tiempo perdido. Nos enseña que ese pasado lo podemos convertir en algo propio.

-¿Es posible recuperar algo de la Algeciras y del Campo de Gibraltar que se fue?

-¡Bueno, ese es parte de su trabajo como periodista! Un periódico es un lugar ideal para recuperar la memoria y ser más ricos. No podemos convertirnos en personas que se levantan por la mañana y empiezan a vivir de cero. Hay personas que han escrito mucho sobre la ciudad y la comarca que merecen ser tenidas en cuenta.

-El paso del tiempo también ha transformado a Barcelona. Qué distinta esa ciudad abierta y progresista que usted encontró con esa otra de los secesionistas.

-Soy un gran deudor de Barcelona al igual que de París. Yo era una esponja que atrapaba todo en aquella época y mis amigos de entonces siguen siendo mis grandes amigos de hoy en día. Con ellos aprendí todo. Eran finales de los 60 y hacíamos seminarios y todo tipo de actividades, cuando ya se veía el final del franquismo. Nosotros, que veníamos del marxismo, lo cual era algo que nos daba mucha seguridad, de repente nos encontramos con unas ideas que nos desengañaron y que, a la vez, nos volvieron a ilusionar. Por eso me da ahora tanta pena lo que está sucediendo.

-¿En qué momento se quebró ese espíritu abierto en Cataluña?

-El personaje más negativo fue Pujol, un personaje funesto. Fue el tipo que utilizó la banca catalana, la identidad catalana para crear un sentimiento de exclusión de todo lo que no es catalán. Eso creó en mucha gente unas emociones o un sentimiento por el que creen que, por ser nacionalistas, van a ser más felices.

-A esa estrategia se prestaron durante muchos años los gobiernos de PSOE y PP, que lograron el apoyo de Pujol a cambio de cesiones a la Generalitat.

-¡Claro, claro, claro! Durante varias legislaturas tuvieron una decena de diputados que fueron claves. Lo que nadie podía imaginar es que esas emociones, esos sentimientos y esa lengua se iban a utilizar en contra del otro. El mecanismo ha sido muy fácil: creo un enemigo, que son los otros.

-El "España nos roba".

-Efectivamente. Es una estrategia muy astuta, pero a la vez muy primaria porque no hay una línea de pensamiento que concluya que Cataluña ha logrado que el nacionalismo se vaya a recuperar. No hay un movimiento en las universidades que diga que a este nacionalismo lo acompaña una visión nueva. Es el nacionalismo más primario, el que hubo en los años 20 en Europa.

-Como una tabla de salvación.

-Lo decíamos antes: o lees un libro o te agarras a lo primero que tengas a mano. Los nacionalistas han creado una ilusión que, si no la tenías, ahora te la dan hecha. La mayoría de ellos se cree que tiene una labor redentora y creen que van a tener una Cataluña dorada e idílica frente a Madrid, que es siempre la culpable. El problema es que quienes no creen en estas cosas se han tenido que marchar.

-¿Qué papel debería jugar a Andalucía en este debate?

-Andalucía llegó tarde a la industrialización y no ha tenido un poder económico fuerte entre otras cosas porque Cataluña cegó sus posibilidades de desarrollo, aunque airear ahora ese tipo de cosas no conduce a nada. Es como los estatutos de autonomía, donde todos quieren tener más por aquello del agravio. Una región tan diferenciada culturalmente como Andalucía y tan desprovista de ese tipo de prejuicios debería aprovechar para aportar soluciones de recambio, reflexionadas y muy bien pensadas.

-¿Sobre un nuevo mapa autonómico y la reforma de la Constitución?

-Sí, pero ese papel no debiera ser asumido por políticos que vienen ya muy mediatizados por la disciplina interna, sino por gente capaz de concebir esa nueva fórmula de convivencia.

-¿Se refiere a los intelectuales?

-A los intelectuales y a la gente del mundo de la cultura, no porque sean más cultos, sino porque tienen más capacidad de maniobra. Creo mucho en que el contrapeso andaluz pueda expresar una fórmula propia que no pase por mirar qué hace el otro. Debemos buscar la complicidad de unos con otros. Los andaluces somos tan distintos que no tenemos que estar todo el día demostrándolo con banderas en las manos.

-¿Las universidades deben jugar un papel en la construcción de esa alternativa?

-Están poco articuladas, como casi todo en Andalucía. Las vinculaciones de las universidades son más de carácter administrativo que de traspaso del conocimiento, no se ha trabajado en ese ámbito. Me parece que el Grupo Joly es la mejor muestra de un proyecto de articulación de Andalucía a través de una red de periódicos que defienden todos a una los intereses de la comunidad.

-¿No es responsable el poder político de haber querido acaparar demasiadas áreas de poder, de no haber facilitado la expresión de la sociedad?

-Puede que sí o puede que sea dejación de la sociedad. Debe ser tan difícil estar en una estructura de partido... El único gran político que he conocido fue Alfonso Perales: te escuchaba y a los dos días te llamaba para preguntarte más cosas e interesarse. Él tenía algo de alumno, el sentido de la curiosidad. En la Transición había notarios, abogados, catedráticos que se interesaban por la política, pero es que ahora si te dedicas a otra cosa, el puesto lo pierdes.

-Usted también conoce Marruecos y el mundo árabe. ¿Se explica el auge del yihadismo?

-Cuando a la gente le vendes una ilusión, si no tiene otra, está dispuesta a lo que se le pida. Desde el mundo de la razón, que es del que partimos nosotros, sabemos que la vida tiene sus momentos amargos pero que también tiene sus compensaciones, pero en el mundo de las emociones, si estás hecho un desgraciado y te venden el paraíso...

-No hasta esos extremos, pero Trump sigue la misma táctica a base de demagogia, bulos y falsas promesas.

-Efectivamente, con soluciones muy fáciles. El problema es que quienes le siguen también son víctimas del desengaño. Podemos engañarnos viviendo otras vidas leyendo un libro o engañarnos creyendo que vamos a ir al paraíso matando a otras personas y siendo mártires.

-¿Qué podemos aprender del mundo islámico?

-Bueno, es que yo creo que debemos hacernos todos laicos. Eso de poner la ilusión en la otra vida...

-¿Qué opina sobre la aparición de Podemos?

-Creo que las personas han tenido mucho que ver en su evolución. No hay más que comparar el movimiento de los indignados franceses, que ha generado un material ideológico muy potente pero que en política no han querido tener una posición tan personalista como en España. Aquí ha habido una serie de personas que han aprovechado ese impulso para convertirse en los cabecillas del movimiento, pero sin ideas nuevas. Simplemente se han dedicado a alimentar su propia subsistencia y a acomodarse a las circunstancias. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, habla de independentismo porque le conviene para tener más votos, no porque crea en él.

-Como persona de izquierdas, ¿cómo ve la fragmentación existente en ese espacio? Están el PSOE, IU, Podemos, el nuevo partido de Garzón y Llamazares, la izquierda nacionalista...

-No me seduce ninguna de esas propuestas. Me parece importante tener un espíritu crítico y urgar en la llaga para que no nos engañemos, pero la ilusión la he perdido. La tuve un poco cuando surgió UpyD, sobre todo porque tenía muy claro qué hacer con las cuestiones territoriales. Me parece un drama y un engaño que estemos perdiendo el tiempo y las fuerzas tratando de convencer a unos catalanes de que no se marchen de España. No era tanto la presencia de Rosa Díez como la de Fernando Savater y de otros amigos lo que me aproximaba a ellos.

-¿La edad aporta escepticismo?

-Sí, pero también tolerancia y algo de desconfianza en los esquemas. Los puntos de atracción para enjuiciar lo que pasa deben ser complementarios. Hubo una época en la que Marx era para mí la gran solución, pero es obvio que esta no puede estar solo en una dirección. En Occidente han surgido corrientes de pensamiento que nos permiten mantener la ilusión de que las cosas pueden cambiar.

-¿Un ejemplo?

-Antes parecía que la frustración tan solo la causaba el capital, porque no te pagaban bien, pero ahora sabemos que hay frustraciones cuyo origen somos nosotros mismos y que son difíciles de curar. Eso fue una gran aportación de Freud y otros. Tenemos que aceptar que estamos condenados a cierto malestar. En España tenemos gente que piensa muy bien desde un pensamiento crítico.

-¿Como quiénes?

-Como Fernando Savater, José Luis Pardo, Félix de Azúa... Son gente que piensa muy bien.

-Es curioso que ninguno de ellos se enmarque en la política.

-Bueno, se puede militar socialmente publicando artículos en la prensa sin estar en un partido, como es el caso de Fernando [Savater]. Es también el papel que tienen ustedes, los periodistas.

-Pero al disidente no se le respeta, más bien se le lapida.

-Claro, porque pone en peligro la existencia del sistema.