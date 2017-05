Ana Pérez - Fran Gómez, alcalde de Jimena

"¿Por qué te vas a meter en política, Francisco? Eso no trae más que jaleo". Esa fue la respuesta que Ana Pérez dio cuando su segundo hijo le dijo que quería entrar en una candidatura. "Mi hijo tenía un buen trabajo. Había sido guarda forestal, trabajado en los montes, en la lucha contra incendios y no tenía necesidad de eso", explica Ana, de 73 años, y vecina de la Estación de Jimena. Hace apenas cuatro meses que Gómez, de Izquierda Unida, accedió a la Alcaldía tras la moción de censura registrada junto con el Partido Popular contra el anterior alcalde, el socialista Pascual Collado. "Con lo bien que estás, Fran", le dijo su madre cuando tomó la decisión de relevar a Collado al frente del Ayuntamiento de Jimena. "Lo pasé muy mal esos días y todavía lo paso, aunque soy consciente de que no tengo más remedio que escuchar algunas cosas. No se puede contentar a todo el mundo", declara. Al menos, tanto ella como su marido, José Gómez, sienten la satisfacción de ver a su hijo haciendo lo que quiere. "Lo veo contento, aunque no para ni de día ni de noche. Yo solo le pregunto de vez en cuando. ¿Cómo va todo Francisco? Y el me responde que bien. Fran Gómez, que tiene ahora 40 años, se crió en una familia de cuatro hermanos. "En mi casa siempre hemos tirado para la izquierda. Yo no quería que mis hijos se criaran como yo", cuenta Ana, quien nos reveló que el alcalde, antes de que serlo, quiso ser guardia civil.