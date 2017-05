Puede decirse que Francisco Ruiz nació y creció en un ambiente de partido, de vocación social y pública. Sus padres fueron maestros, hicieron sus pinitos en la acción sindical y luego se afiliaron al PSOE. "Yo no era partidaria de la afiliación pero mi marido, Antonio Ruiz, me dijo que si de verdad quería hacer algo tenía que ser de forma organizada. Si no te afilias no te enteras, me dijo", cuenta Ana María Giráldez, quien nos ofreció esta agradable conversación en el día de su 68 cumpleados. Paco, como ella lo llama cariñosamente, es el único de sus tres hijos que vive en Tarifa. El mayor, Antonio, reside en Houston y la pequeña, Ana, trabaja como cooperante en una zona fronteriza entre República Dominicana y Haití. "La sede del partido era nuestra segunda casa y Paco se afilió de manera testimonial cuando ni siquiera podía pertenecer a las juventudes", explica Ana. La madre del alcalde tarifeño no sabe decir cuándo empezó su hijo a interesarse por la vida pública activa. "Esto no es una cosa de un día, sino que vas cumpliendo etapas en el partido hasta que tienes que tomar la decisión de estar si quieres hacer algo", declara. Ana reconoce que no lleva bien las críticas. "Soy muy primaria, muy de arrebato y por eso intento estar apartada de su trabajo, porque no quiero perjudicarle en nada". Recuerda con tristeza aquellos años en los que siendo alcalde su marido, Antonio Ruiz Giménez, sufrieron en primera persona el conflicto del cable. "Fue el año de su Selectividad y sufrió mucho", añade. Si se trata de halagos, tienen un buen saco. "Sabe poner las cosas en su sitio sin necesidad de alharacas", concluye orgullosa.