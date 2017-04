Alonso Rojas y Antonio Rodríguez soncondenados a 3 años de inhabilitación

Los hechos que se juzgaban comenzaron en el año 2006, cuando el Café Bar Juma, ubicado en la calle Gerardo de Diego, cambió de titularidad y solicitó nueva licencia de apertura. El Ayuntamiento de Los Barrios concedió la licencia en diciembre de 2007 para el desarrollo de una actividad de cafetería. Sin embargo, el bar, antes de que tuviera la licencia y hasta que cesó su actividad de forma voluntaria, no realizó la actividad para la que había sido autorizada con las condiciones y requisitos legales y administrativos fijados referidos a horario de apertura, volumen de ruidos, emisión de humos y olores. Según el escrito de acusación, "desarrolló su actividad utilizando medios audiovisuales reproductores de música y ruido (hasta tres televisores) y otros aparatos sujetos a requisitos más rigurosos para preservar el descanso de los vecinos, tanto por los mayores ruidos y vibraciones propios de la actividad como por el horario, que superaban con creces los límites normativamente establecidos, infringiendo la normativa administrativa reguladora de este tipo de actividades", añadió el fiscal. El informe redactado por Fernández Jordá señalaba que entre el 31 de mayo de 2006 y el 26 de agosto de 2009 se registraron un total de 15 quejas o denuncias en el Ayuntamiento de Los Barrios por los "ruidos intolerables".

El cuarto acusado, el funcionario F.J.F.R., ha quedado absuelto a pesar de que estaba incluido en el escrito de acusación. Actualmente, aunque continúa trabajando en el Ayuntamiento no lo hace en el área urbanística.

Los delitos de lesiones fueron suprimidos al entender que quedaban consolidadas en concepto de responsabilidad civil y también el de omisión del deber de perseguir delitos, cuya condena no hubiera sido fácil.

La indemnización fijada para los afectados por la actividad del bar en los años referidos asciende a 73.000 euros, que deberán ser abonados de forma conjunta y solidaria por los tres condenados. En el caso de que ninguno de ellos respondiese al pago o no tuviese capacidad para ejecutarlo, el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo del mismo.

Las penas suman ya casi la mitad del tiempo que ejerció de alcalde

La pena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras, que condena a exalcalde Alonso Rojas a 3 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público es la tercera que recibe desde el año 2009, cuando cumplía su cuarto mandato al frente del Ayuntamiento de Los Barrios. Aquel año la sección algecireña de la Audiencia Provincial le impuso una condena de seis meses de inhabilitación y una multa de 720 euros por el caso Dytras, una causa en la que quedó probado que no hizo efectivos a tiempo los requerimientos de pago por la construcción de las dos depuradoras del municipio, obra ejecutada por la citada firma. Tras conocerse la sentencia emitida por la sección de la Audiencia Provincial, Alonso Rojas declaró en rueda de prensa: "Por dignidad quiero que me saquen del pelotón de condenados tras 15 años de trayectoria honrada en la Alcaldía". Un año más tarde, en junio de 2010, y con Rojas ya fuera de la Alcaldía barreña, la Audiencia volvió a emitir fallo en contra del socialista condenándolo a 2 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado contra los derechos cívicos, justificados por no dar información a la oposición, concretamente al Partido Andalucista -ahora en el gobierno- que fue quien presentó la denuncia. Con este fallo quedó demostrado que en diversas ocasiones entre junio de 2003 y mayo de 2005 el entonces alcalde omitió el cumplimiento de su obligación de procurar acceso a todos los miembros de la corporación de cuandos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios municipales. La condena del pasado lunes y las dos anteriores suman un total de 6 años y 9 meses, casi la mitad del tiempo que gobernó el municipio como alcalde del Partido Socialista.