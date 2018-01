Algeciras reducirá en 1,36 millones su deuda por prescripción de facturas

El Ayuntamiento de Algeciras se va a encontrar con una reducción de deuda por una vía no frecuente: ha detectado casi 1,4 millones de euros de obligaciones reconocidas que han prescrito al haber transcurrido el tiempo establecido legalmente para reclamarlas. Una cantidad que en la actualidad computa como obligaciones pendientes de pago y que, una vez concluido el expediente de prescripción y ajustada la cifra (aún caben reclamaciones) será detraída del debe municipal.

El Consistorio tiene en la actualidad una deuda de 217 millones, de los que 36,3 corresponden a la deuda comercial, aquella que se verá reducida gracias al procedimiento de depuración contable puesto en marcha. Los 1,36 millones que se prevé declarar prescritos suponen por tanto un buen mordisco.

En la revisión contable, el interventor ha detectado unas 350 facturas del periodo 1996-2012 que considera que han prescrito, al haber pasado cuatro o cinco años (dependiendo de la fecha de la obligación) sin que hayan sido reclamadas. En el listado hay de todo: facturas de tratamiento de residuos, cursos de formación, premios, inserciones publicitarias, anticipos, fianzas o suministros varios, incluso gastos de concejales de mandatos anteriores. Una amplia variedad de conceptos y de acreedores que podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas durante la tramitación del acuerdo de prescripción de las deudas, que se acaba de aprobar de forma inicial.

No obstante, el hecho de que esas facturas aparezcan en el listado del interventor no significa que esos acreedores no hayan cobrado. En muchos de los casos se trata de duplicidades, deudas inscritas dos veces en las obligaciones pendientes de pago. En otras ocasiones no se han justificado una subvención o no se llegó a realizar el trabajo para el que se había consignado el dinero. A excepción de las duplicidades, se trata de deudas que no se han justificado.

En esos 1,36 millones destaca un nombre: la Fundación Iepala (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África). Suyas son 35 de las facturas que ahora se quiere declarar prescritas, por un valor de 138.700 euros. Pero más allá de las cifras, el caso de la Fundación resalta por la polémica que generó su trabajo durante el mandato 2007-2011, cuando PSOE e IU gobernaban, tras desvelar Europa Sur que los dos técnicos contratados para la elaboración de los presupuestos participativos de Algeciras tenían relación con IU. Posteriormente también se informó de que el secretario general de la Fundación pertenecía a la Ejecutiva federal de este partido.

El Ayuntamiento firmó en 2009 un convenio con esta Fundación por un importe de 96.048 euros, que se prorrogó en 2010 por el mismo importe y que en 2011 contó con una consignación de 48.024 euros. En total, 240.120 euros para poner en marcha el proyecto de presupuestos participativos incluidos en el pacto de Gobierno entre PSOE e IU.

Uno de los asesores contratados fue Ernesto Alba, secretario de la Unión de Juventudes Comunistas de España en Algeciras, mientras que la otra, Irma Blanco, formó parte de la lista electoral de IU en Sevilla en 2003. El PP reclamó que se pusiera fin al convenio por considerar que no era necesario asesoramiento alguno y que se trataba un caso de enchufismo mientras IU (que entonces ostentaba la Concejalía de Participación Ciudadana) defendía el trabajo realizado y aseguraba que los técnicos no tenían relación laboral con el Consistorio, ya que pertenecían a la Fundación. Esta negaba vinculación alguna con IU.

Cuando el PP llegó al poder anuló el convenio con Iepala ya que, según alegó el recién llegado equipo de Gobierno, las actividades que eran objeto del convenio ya no se estaban realizando. Ya entonces el nuevo equipo de Gobierno popular advirtió que la deuda contraída con la Fundación tendría que ser revisada e IU contestó que los trabajos realizados contaban con todos los informes técnicos favorables.

Casi siete años después llega ahora la prescripción de ese grupo de facturas del Iepala, 138.775 euros que suponen el 58% del montante conveniado.

Otra partida que resalta por la polémica que se generó en torno a los conceptos a los que se refiere es la correspondiente a los premios del VII Certamen de Cómic Ciudad de Algeciras. En este caso fue el PSOE el que denunció que se había adelantado una partida a la concejal popular de Juventud, Patricia Cardoso, para el abono de los premios que estaba sin justificar. Además, señalaban, habían pasado once meses desde la recepción del dinero y los ganadores no habían recibido sus premios. El Gobierno popular argumentó que los pagos se estaban tramitando y en efecto los ganadores recibieron sus premios, pero también aquí hubo críticas por el formato escogido para el pago de uno de ellos. Cinco años después llega la prescripción de facturas de varios de los premios del concurso de cómic.

Por su importe, destacan también las facturas prescritas de Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (Arcgisa) por el tratamiento de los residuos en el complejo medioambiental Sur de Europa. Tres de ellas por importe superior a 170.000 euros y una cuarta por 165.800, 688.000 euros en total.

La depuración contable llega también a la contabilidad de ingresos. Hay en marcha otro expediente de derechos que podrían denominarse incobrables, impuestos muy antiguos, deudores desaparecidos, empresas quebradas y otras casuísticas, que también serán eliminados de las cuentas municipales. A este respecto, el Ayuntamiento tiene 120 millones de euros en saldos de dudoso cobro.