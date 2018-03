"Algeciras está maltratada por la Junta y por el Gobierno"

Etras meses de rumorología, Algeciras 100x100 hacía su presentación pública a los medios la semana pasada con el objetivo de replicar el éxito del partido independiente de La Línea. Con una formación todavía en fase de captación de afiliados, el secretario general, Manuel Barberá, apunta algunas de las bases que comparten los hasta ahora implicados. Con la buena gestión por bandera, estas líneas clave pasarían por una necesidad perentoria, reducir la deuda, pero también por la reivindicación de las infraestructuras atrasadas, la compatibilidad del trabajo público y la actividad privada o la negativa a pactar con otros partidos. Quieren sustituir al político profesional por profesionales que se dediquen a la actividad política. Desinteresadamente, remarca.

-¿No se incorporarán políticos provenientes de otros partidos, como ha ocurrido en otras formaciones?

-Yo no le voy a decir a nadie que no. Pero evidentemente se van a sentir incómodos, porque esa no va a ser nuestra trayectoria. Lo que queremos es gente que haya demostrado su valía profesional en cualquier ámbito. Que hayan dedicado su vida a la profesión y digan "ahora queremos dedicar parte de nuestro tiempo a participar en la vida pública". Creo que así hay que plantearlo en el ámbito nacional y andaluz.

-¿De dónde vino el primer empujón, de Jorge Romero?

-Vi que la vía de Juan Franco en La Línea era lo que me gustaba. Esta idea la trasladó a Miguel Alconchel y Jorge y Miguel me la trasladan aquí. Empezamos a movernos en Algeciras, a la gente que conozco.

-¿De qué conocía a Jorge Romero?

-Al PA le he llevado pleitos cuando eran oposición, entre ellos alguno en el que han inhabilitado a Alonso Rojas. Y ahora les llevo algún procedimiento judicial si los abogados de Los Barrios no pueden. Amistad pues claro que la hay, después de tantos años.

-Y a Juan Franco, ¿lo conoce?

-A Juan Franco no lo conocía, pero me animó. Hay que hacer las cosas si salen bien, pues bien, si no, no pasa nada. No tengo ningún interés profesional ni partidista.

-Aseguran que quieren mantener su labor profesional, pero si han visto el caso de Jorge Romero y Juan Franco verán que es complicado.

-A ellos les puede parecer complicado, pero creemos que es posible.

-Imagino que solo si están en la oposición, no en el gobierno.

-También. Aquí tenemos el ejemplo con Landaluce. Es alcalde, senador, presidente de comisión en el Senado y lo compatibiliza. ¿Y yo no puedo hacerlo que tengo mi despacho frente al Ayuntamiento? Pues claro. Si supone un ahorro del gasto mejor. Son los técnicos los que hacen el trabajo, hay unos técnicos magníficos en el Ayuntamiento. El político tiene que dirigir, pero puede compaginar.

-¿Entonces Algeciras 100x100 no es, no?

-¿Usted desde que se levanta se dedica 100x100 al periodismo?

-Mal ejemplo.

-Pues mal. Ordenando el tiempo se saca tiempo para todo. Nuestra profesión ni es ni va a ser la política, es nuestra profesión. Y vamos a invertir parte de nuestro tiempo en luchar por Algeciras. Porque lo necesita. A mí me da pena Algeciras, está muy mal gestionada, maltratada.

-¿Maltratada por quién?

-Por la Junta y el Gobierno, por las instituciones en general. No se defienden los intereses de la ciudad. Durante años los políticos de PSOE y PP nos han dicho que iban a defenderlos pero ha sido un bulo; los partidos ponen aquí al político de turno para aplacar las demandas, no para resolverlas. Queremos que los algecireños se unan a 100x100 para defender Algeciras. No nos importa estar delante o detrás, lo que queremos es que se una más gente. Yo no quiero estar jubilado y pensar que no he hecho nada por mi pueblo. El ciudadano tiene que participar, la gente está harta de este sistema de gobierno y eso va abriendo huecos que ocupan los sistemas demagógicos. No podemos dejar que eso ocurra, que el demagogo ocupe nuestro lugar.

-Esa idea está también en la base de Ciudadanos y ahora es un partido al uso.

-Es verdad que era una propuesta novedosas pero en cuanto ha tocado Gobierno lo primero que ha hecho ha sido pactar, me ha defraudado mucho. En Algeciras 100x100 no habrá pactos, gobernará el partido que más votos saque. Si no ganamos haremos una oposición crítica y constructiva, la que tampoco hacen ahora los miembros de la oposición. Dejaremos gobernar a quien más votos saque.

-Sea quien sea

-Pues claro. Aunque sea el de Podemos. Oposición crítica y constructiva

-¿Y no se puede hacer un gobierno constructivo formando parte de una coalición?

-No, constructivo es proponiendo ideas.

-Pero desde dentro también pueden proponerse ideas. Mire la coalición SPD y CDU (socialdemócratas y conservadores alemanes).

-Me da igual lo que hagan los alemanes. El que gobierna tiene que hacerlo porque la gente lo ha votado. Y yo criticaré lo que considere negativo, alabaré lo que esté bien y tendré que hacer propuestas.

-¿No puede ocurrir que cuando llega el momento la perspectiva cambia?

-En ese momento me iré. No vamos a apoyar al PSOE o al PP. Tengo claro que no haremos pactos.

-Aseguran que su partido no se inscribe en ninguna ideología.

-Nuestra ideología es Algeciras. Primero, pensamos que la diferenciación entre izquierdas o derechas es una falacia. Quitando a los demagogos de Podemos todos los partidos son iguales, los planteamientos socioeconómicos son muy parecidos.

-Hay diferencias. Por ejemplo en la privatización de los servicios públicos.

-Pero ¿qué no privatiza el PSOE?

-¿Qué harían ustedes por ejemplo con el agua?

-Para mí las privatizaciones son un error.

-Eso suena a izquierda.

-Eso sí. Pero ¿el PSOE no privatiza? Ahora quiere privatizar la gestión de la sanidad en esta zona. De hecho, no sé si ha privatizado más el PSOE que el PP. Lo importante es conseguir una buena gestión pública. ¿Cuál es el problema? Cuando esa gestión no es eficaz. ¿Y qué solución busca el político? Privatizar. Hay servicios que pueden prestarse mejor desde lo privado, pero eso debe ser la excepcionalidad, no la norma. A lo que iba, nuestro fundamento no es ser de derechas o izquierdas, nuestro fundamento es vamos a gestionar bien. Aquí tiene cabida todo el mundo. No encuentro diferencia entre uno y otro hoy día, excepto el demagogo de Podemos, que ese es un antisistema.

-Entonces ese no tendría cabida en Algeciras 100x100.

-Ese se sentiría mal, no pegaría, no le vamos a decir que no, pero evidentemente no se va a sentir bien.

-¿Cuál es entonces el perfil del votante que aspiran a captar?

-Un algecireño que de verdad quiera a Algeciras. Este es el perfil que queremos captar. Que diga "me tengo que meter aquí, que si no el problema no me lo va a arreglar nadie". Queremos gente que quiera participar desinteresadamente. Va a costar trabajo, tiempo y sacrificio, pero eso es lo bonito.

-¿Recuerda cuál fue su voto en las últimas municipales?

-No voté, no encontraba a nadie que me convenciera.

-¿Ha llegado la hora del relevo de Landaluce?

-Claro que sí.

-¿Le gusta Juan Lozano?

-No, nada. Pienso que los últimos alcaldes y equipos de gobierno de la ciudad han sido nefastos.

-¿El actual también lo es?

-No tanto, porque es verdad que se ha notado cierta inquietud, pero ni mucho menos lo que se merece Algeciras. Landaluce ha estado limitado por sus intereses partidistas. Si a lo mejor con él parecía que podía haber un cambio, al final tampoco lo ha habido. El tren, la actitud con los estibadores, la deuda... Es más de lo mismo. Lo quiere arreglar trayendo los legionarios en Semana Santa o haciéndose fotos por todos sitios, pero eso no es una buena gestión, no es lo que necesita Algeciras.

-¿Y qué es una buena gestión?

-Gestionar es involucrarse en los problemas y dar una solución adecuada. El problema que tenemos ahora es económico, empieza con un intento de incremento en los ingresos, cuando estemos en el problema lo veremos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las relaciones puerto-ciudad? ¿Por qué hay un muro físico y económico? ¿Qué ocurre en Valencia o Barcelona, donde la involucración es correcta? ¿No podía ser una fuente de ingresos? ¿Por qué no se explotan otras inquietudes? Por ejemplo, la figura de Paco de Lucía, que es un referente mundial. Menos mal que tenemos a José Luis Lara. Y los gastos, ¿cómo los reducimos? ¿Qué pasa con la gestión del IBI? Sabemos que hay una mala gestión por parte de la Diputación. Tenemos años de bagaje en la vida privada, resolviendo problemas. ¿No vamos a saber resolver los de aquí? ¿Qué experiencia tenían ellos cuando llegaron? No tenían ningún bagaje. Llevo viendo a Landaluce en fotos desde que tenía un Vespino porque no tenía carnet de conducir.

-Con las otras formaciones 100x100 ¿hay una conexión? ¿Van a conformar un único partido?

-No.

-¿No tienen en mente la Mancomunidad y la Diputación Provincial?

-Sí es verdad que tenemos una conexión, en principio todos defendemos de una forma homogénea los intereses del Campo de Gibraltar, pero hay una independencia de todos los partidos.

-¿Buscarán entonces alguna fórmula legal para llegar a la Diputación, alguna coalición?

-Si es lo más conveniente para Algeciras y el Campo de Gibraltar se hará, si no, no.

-¿Usted se cree la novena provincia?

-No.

-¿Y considera que el resto de Cádiz castiga a la comarca o cree victimista ese discurso?

-Pienso que la provincia de Cádiz se podría unir y cada zona tener sus parcelas delimitadas. La división me parece un error, tendría que haber una unión de toda la provincia. Algeciras es industrial, Cádiz centro administrativo y Jerez su zona turística y del vino. Vamos a unir estos tres focos de atracción.

-¿Es deseable un mayor crecimiento de la actividad industrial en Algeciras y la Bahía?

-Si se compagina con una situación ambiental adecuada sí.

-Igual que un crecimiento del Puerto.

-Igual en el caso del Puerto. Añado: también serían deseables unas relaciones correctas con Gibraltar.

-¿Qué le parece Picardo?

-Me parece bien, defiende sus intereses. Nos tenemos que llevar bien como vecinos que somos. Nosotros no vamos a tratar con Gibraltar cuestiones de soberanía, no creo que vayamos a resolverlo. ¿Qué podemos resolver nosotros? Unas correctas relaciones de vecindad. Hay que impedir que cualquier planteamiento soberanista afecte a los intereses del Campo de Gibraltar. A mí me parece bien que Madrid defienda intereses soberanistas, pero que no afecten a la economía y población del Campo de Gibraltar.