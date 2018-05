Algeciras, aquí no se aparca

Un vovi se encoje de hombros ante el desfile lento de coches que busca aparcamiento en el Llano Amarillo, a dos pasos del centro de Algeciras. Son las 10:00, pero podrían ser las 9:00 o las 11:00. A cualquier hora de la mañana encontrar plaza en la gran extensión de terreno que separa Algeciras del puerto es una odisea exasperante. Aquí los coches se almacenan en dos o tres filas, en diferentes direcciones, buscando cualquier resquicio para estacionar. Algunos conductores abandonan y se lanzan por las calles hacia el centro; otros prefieren esperar a que quede un sitio libre. En realidad lo hay, pero se encuentra en una gran parcela a la que desde el pasado viernes unas barreras de hormigón impiden el paso. Es la que está junto al oasis, que durante unas semanas ha servido de alivio para el aparcamiento principal. Ya nadie puede apacar allí (son 380 plazas) lo que provoca que la bolsa principal se colapse en las horas punta. El terreno junto al oasis abre en momentos clave del año como parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Puerto. En Semana Santa, Navidad, durante las rebajas supone un espacio que permite a las personas que se dirigen al centro dejar sus coches. Pero ya no. La Operación Paso del Estrecho comienza dentro de un mes y medio, pero en su nombre ya se ha inhabilitado este espacio, que ahora aparece vacía, sin uso, mientras a unos metros, al otro lado de una pequeña zona con árboles y unos bancos, los vehículos se hacinan.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón, no es ajeno al problema. En un artículo publicado por Europa Sur el pasado mes de marzo, realizó un peculiar repaso de sus 20 años en el cargo en el que reflejaba todo lo que no ha logrado. "Tampoco he conseguido sacar la OPE del puerto y ceder el Llano Amarillo a la ciudad", decía. El viejo reto que sigue sin cumplirse.

Los comerciantes del centro, no ya los clientes, entienden que tener aparcamientos gratuitos disponibles en el Llano Amarillo es fundamental para revitalizar las zonas de tiendas. Pero es incluso más que eso, porque son muchas las personas que necesitan hacer gestiones que tienen que optar dejar sus coches en aparcamientos privados. Por cierto, los propietarios de estos están sabiendo reaccionar a la falta de plazas en Algeciras y no dejan de sacar ofertas con tarifas planas por tramos horarios para terminar de convencer a los ciudadanos de la comodidad de tener un sitio en el que dejar el coche. Mientras tanto, un vovi se encoje de hombros en el Llano Amarillo. No le queda más remedio.