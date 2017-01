Algeciras y La Línea reciben 165.146 euros en ayudas al transporte urbano

El transporte público de nueve ciudades de la provincia han recibido del Estado un total de 1.686.852 euros en subvenciones públicas, lo que representa el 10,9% de todos los fondos que recibe Andalucía por este concepto. Así lo puso ayer de manifiesto la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), que detalló que, de las nueve, la capital gaditana es la que ha percibido mayor cuantía.

En el Campo de Gibraltar, según los datos facilitados por esta entidad, la cuantía asciende a 165.146 euros: Algeciras, recibirá 126.064 euros, y La Línea, 39.082.

Las ayudas públicas que recibe Cádiz ascienden a 743.307 euros. Le sigue Jerez, con 340.342 euros; El Puerto, con 138.124 euros; Chiclana, que recibe 105.093 euros; Sanlúcar, con 78.982 euros; San Fernando, con 71.567 euros y Rota, que alcanza los 44.288 euros.

La Asociación realiza además un cálculo: la subvención por habitante en estos municipios, resultando que es la capital gaditana la que ocupa el primer lugar con 6,2 euros por ciudadano. En esa clasificación le sigue Jerez, con 1,6 euros en ayudas por habitante, misma cantidad que recibe El Puerto, pero con mucha menos población. El cuarto lugar lo ocupa Rota, con 1,5 euros por cada ciudadano. Después, continúan Chiclana (con 1,3 euros); Sanlúcar (con 1,2 euros); Algeciras (con un euro por habitante); San Fernando (con 0,7 euros); y, por último, La Línea (con 0,6 euros por habitante en ayudas).

La Asociación de empresas de este colectivo explicó en su comunicado que en la actualidad, el transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos. Sin embargo, dijo que "al no haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto de Europa, no está determinado qué debe aportar cada administración, ni bajo qué criterios". "Esta cantidad forma parte de los 51 millones que el Estado repartió entre los municipios españoles, de la que el 85% se fija de acuerdo al déficit del billete", indicó. Sin embargo, recordó ATUC que "otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención". Aseguró que "si bien se asume que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, este reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce algunos desequilibrios".

Por ello, insistió en la necesidad de que se apruebe una Ley de financiación del transporte público "con la que se ponga orden y regule con criterios de eficiencia el reparto de fondos para costear el sistema".